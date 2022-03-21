21 Mart BUDO ve İDO Seferleri İptal Mi? 21 Mart İDO ve BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

21 Mart BUDO ve İDO Seferleri İptal Mi?

21 Mart İDO ve BUDO seferleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 21 Mart İDO seferleri durduruldu mu soruları yer alıyor. Seyahat olanı olan birçok vatandaş konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. 21 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 21 Mart İDO seferleri iptal mi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.21 Mart BUDO ve İDO seferlerinin iptal olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Mart BUDO ve İDO seferleri iptal mi sorusu yer alıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. BUDO’nun internet sitesinden kolaylıkla iptal seferler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İptal olan İDO seferleri ise şu şekilde sıralanabilir;Yalova-PendikRota BilgisiKalkış:Varış: 07:0007:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurPendik-YalovaRota BilgisiKalkış:Varış: 07:0007:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurYenikapı-BursaRota BilgisiKalkış:Varış: 07:3009:0521/03/2022 Sefer İptali FeribotBursa-KabataşRota BilgisiKalkış:Varış: 07:3009:1521/03/2022 Sefer İptali Deniz OtobüsüBursa-KadıköyRota BilgisiKalkış:Varış: 07:3008:0521/03/2022 Sefer İptali Deniz OtobüsüBandırma-KadıköyRota BilgisiKalkış:Varış: 07:4510:1521/03/2022 Sefer İptali Deniz OtobüsüPendik-YalovaRota BilgisiKalkış:Varış: 08:0008:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurYalova-PendikRota BilgisiKalkış:Varış: 08:0008:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurPendik-YalovaRota BilgisiKalkış:Varış: 09:0009:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurYalova-PendikRota BilgisiKalkış:Varış: 09:0009:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurYalova-PendikRota BilgisiKalkış:Varış: 10:0010:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurPendik-YalovaRota BilgisiKalkış:Varış: 10:0010:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurBursa-KabataşRota BilgisiKalkış:Varış: 10:3012:1521/03/2022 Sefer İptali Deniz OtobüsüPendik-YalovaRota BilgisiKalkış:Varış: 11:0011:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurYalova-PendikRota BilgisiKalkış:Varış: 11:0011:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurKabataş-BursaRota BilgisiKalkış:Varış: 11:3011:5021/03/2022 Sefer İptali Deniz OtobüsüKadıköy-BursaRota BilgisiKalkış:Varış: 11:3512:0021/03/2022 Sefer İptali Deniz OtobüsüYalova-PendikRota BilgisiKalkış:Varış: 12:0012:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurPendik-YalovaRota BilgisiKalkış:Varış: 12:0012:4521/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı VapurBursa-KabataşRota BilgisiKalkış:Varış: 20:3022:1521/03/2022 Sefer İptali Deniz OtobüsüKadıköy-BursaRota BilgisiKalkış:Varış: 20:3521:0021/03/2022 Sefer İptali Deniz OtobüsüYenikapı-YalovaRota BilgisiKalkış:Varış: 21:45