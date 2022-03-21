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21 Mart BUDO ve İDO Seferleri İptal Mi? 21 Mart İDO ve BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

21 BUDO ve İDO sefer iptalleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BUDO seferleri iptal mi sorusu yer aldı. Peki, 21 Mart BUDO seferleri iptal mi? 21 Mart İDO seferleri iptal mi? BUDO seferleri durduruldu mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.03.2022 - 09:12 Güncelleme: 21.03.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
21 Mart BUDO ve İDO Seferleri İptal Mi? 21 Mart İDO ve BUDO Seferleri Durduruldu Mu?
21 Mart İDO ve BUDO seferleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 21 Mart İDO seferleri durduruldu mu soruları yer alıyor. Seyahat olanı olan birçok vatandaş konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. 21 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 21 Mart İDO seferleri iptal mi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

21 Mart BUDO ve İDO Seferleri İptal Mi?


21 Mart BUDO ve İDO seferlerinin iptal olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Mart BUDO ve İDO seferleri iptal mi sorusu yer alıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. BUDO’nun internet sitesinden kolaylıkla iptal seferler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İptal olan İDO seferleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Yalova-Pendik
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 07:00
07:45
21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur

Pendik-Yalova
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 07:00
07:45
21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur

21 Mart BUDO ve İDO Seferleri İptal Mi? 21 Mart İDO ve BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

Yenikapı-Bursa
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 07:30
09:05

21/03/2022 Sefer İptali Feribot
Bursa-Kabataş
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 07:30
09:15

21/03/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü
Bursa-Kadıköy
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 07:30
08:05

21/03/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü
Bandırma-Kadıköy
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 07:45
10:15
21/03/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü

Pendik-Yalova
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 08:00
08:45

21 Mart BUDO ve İDO Seferleri İptal Mi? 21 Mart İDO ve BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Yalova-Pendik
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 08:00
08:45

21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Pendik-Yalova
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 09:00
09:45

21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Yalova-Pendik
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 09:00
09:45

21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Yalova-Pendik
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 10:00
10:45

21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Pendik-Yalova
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 10:00
10:45

21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Bursa-Kabataş
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 10:30

12:15
21/03/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü
Pendik-Yalova
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 11:00

11:45
21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Yalova-Pendik
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 11:00
11:45

21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Kabataş-Bursa
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 11:30
11:50

21/03/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü
Kadıköy-Bursa
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 11:35
12:00

21/03/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü
Yalova-Pendik
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 12:00
12:45
21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Pendik-Yalova
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 12:00
12:45

21/03/2022 Sefer İptali Hızlı Arabalı Vapur
Bursa-Kabataş
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 20:30
22:15

21/03/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü
Kadıköy-Bursa
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 20:35
21:00

21/03/2022 Sefer İptali Deniz Otobüsü
Yenikapı-Yalova
Rota Bilgisi
Kalkış:
Varış: 21:45


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