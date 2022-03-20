Ümit Besen Kimdir? Ümit Besen Kaç Yaşında?

Ümit Besen Kimdir?



Ümit Besen sık sık kendisinden söz ettiren başarılı sanatçılar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Başarılı sanatçının birçok şarkısı halen ilgiyle dinleniyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ümit Besen sık sık isminden söz ettiren sanatçılar arasında yer alıyor. Birçok vatandaş konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Ümit Besen 14 Ekim 1956 Osmaniye doğumludur. Müzik hayatına ilk olarak melodika ile başladı. Liseye geçtiğinde ise klavye çalmayı öğrendi. Tayfunlar Orkestrası isimli bir orkestra kurarak kariyerine önemli bir gelişme kaydetti. Müzik hayatında ilerlemeye başlayınca okul ile müziği bir arada götüremeyeceğini fark etti. Bu nedenle lise eğitimini yarıda bıraktı. Askerlik için 1976 yılında Kütahya'ya gitmiştir. Bir general tarafından keşfedilmesi üzerine Zonguldak Orduevi'ne geçiş yaptı. Askerliği bitince Adana'ya giderek gece kulüplerinde sanatçılık yapmaya başladı. Futbolcu Metin Oktay tarafından çok beğenildi. İstanbul'da yer alan gazino sahibi arkadaşına Ümit Besen'i tavsiye etti. Köşem Bistro İstanbul'da ilk çalıştığı mekanın adıdır. 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile bir plak kaydı yaptı. Nikah Masası isimli şarkıda Ajda Pekkan ile düet yaptı. Bu sayede unutulmayan isimler arasında yer aldı. Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi birçok isimle düet yaparak başarılı işlere imza attı. Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band gibi sanatçıların rock şarkılarını da seslendirmiştir. Ümit Besen albümleri ise şu şekilde;Şikayetim Var (1980)Islak mendil (1981)Bayramın Olsun (1982)İkimizin Yerine (1982)Dostlar Sağolsun (1983)Yıkılan Gurur (1984)Bir Akşam Üstü (1984)Vazgeçtim Senden (1985)I Love You (1986)Deli Gönlüm (1987)Halk Konseri 1 (1987)Aşk Burcu (1988)Müzikli Bir Masal (1989)Bir Tanesin Sen (1990)Son Şarkı (1991)Gökkuşağı (1992)İkimiz De Sevdik (1993)Görüşürüz (1994)Yalnız Kaldım (1995)Yağmur Var Gözlerimde (1996)Hadi Git (1997)Nostalji (1998)Bizim Hikayemiz (2000)Dokunsalar Ağlarım (2001)O Gece (2003)Ben Bu Gece Ölmezsem (2006)İyi Günde Kötü Günde (2008)Garaj Konserleri (2013)Ümit Besen 2014 (2014)Başka (2016)Ümit Besen ile Başka Sahne (2019)FilmografiIslak Mendil (1982)Nikah Masası (1982)Dostlar Sağolsun (1983)Yıkılan Gurur (1984)Sevmek Yeniden Doğmak (1984)Bir Akşam Üstü (1985)Unutursun Diye (1985)Vazgeçtim Senden (1985)Seni Seviyorum (1986)Sevda Rüzgarı (1986)Ağlama (1986)Şoför Parçası (1987)Baba Yüreği (1987)Olur Olur (2014)