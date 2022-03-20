İrem Derici Kimdir? İrem Derici Kaç Yaşında?

İrem Derici Kimdir?



Şu sıralar birlikte olduğu sevgilisi ile aşk pozları paylaşan ünlü sanatçı İrem Derici sosyal medyada oldukça gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İrem Derici birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici ünlü ve başarılı reklamcı Hulusi Derici'nin kızıdır. 4 yaşında org çalmaya başlamasıyla müzik hayatına adım atan İrem Derici Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden de mezun olmasının ardından yüksek lisansa geçiş yaptı. Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaparken bir yandan da müzikle ilgilenmeye devam ediyordu. O Ses Türkiye Programına katıldıktan sonra yarışma için seçilemese de kendi kurduğu grubu ile ülkenin birçok yerinde sahnelere çıkmıştır. Reklam ajansında çalışırken istifa edip kendisini müzik kariyerine vermiştir. Yaptığı şarkıların zirveye oturmasının ardından ünlü sanatçı birçok başarılı işe imza attı. İrem Derici şarkıları ve albümleri şu şekilde;DiskografiDantel (2016)Sabıka Kaydı (2018)Mest Of (2019)Filmografi[değiştir | kaynağı değiştir]SinemaBekâr Bekir (2017) - KendisiTelevizyonO Ses Türkiye (2011) - Kendisiİşte Benim Stilim (2016) - Kendisiİrem Derici ile Eğlenmene Bak (2017) - KendisiJet Sosyete (2018) - Kendisi[16]Kalk Gidelim (2019) - KendisiMenajerimi Ara (2020/2021) - KendisiÖdülleri ve adaylıklarıYılÖdül TöreniKategoriSonuç20131.Türkiye Müzik ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan SanatçıAdaylık[17]3.Pal Fm Müzik ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan Kadın SanatçıAdaylık2014Düzce Üniversitesi 2.Medya ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan SanatçıKazandı[18]Ege Üniversitesi 3.Medya ÖdülleriEn İyi Single ('Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı')Kazandı[19]3.Kristal Fare Medya ÖdülleriEn İyi Kadın ŞarkıcıKazandı[20]41.Magnum Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan SolistKazandı[21]İstanbul Fm 20.Altın ÖdülleriEn İyi Pop Kadın SanatçıAdaylıkEn İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')Kazandı[22]En İyi Kadın Single / Maxi Single ('Kalbimin Tek Sahibine')Kazandı[22]En İyi Cover ('Neredesin Sen')AdaylıkHaliç Üniversitesi 2014'ün En'leri ÖdülleriEn İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')Kazandı[23]201520.Siyaset Dergisi Özel ÖdülleriÖzel ÖdülKazandı1.Türkiye Gençlik ÖdülleriEn İyi Kadın SanatçıAdaylıkEn İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')Kazandı1.Sosyal Medya Altın ÖdülleriYılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')Kazandı[24]Ege Üniversitesi 4.Medya ÖdülleriEn İyi Kadın SanatçıAdaylıkEn İyi Single[kaynak belirtilmeli] ('Kalbimin Tek Sahibine')KazandıEn İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')Adaylık3.Taksiciler Derneği ÖdülleriYılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')Kazandı[25]3.Türkiye Müzik ÖdülleriEn İyi Kadın SanatçıAdaylıkEn İyi Single ('Kalbimin Tek Sahibine')KazandıEn İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')KazandıYTBT Yılın En İyileri ÖdülleriEn Başarılı Çıkış Yapan Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')KazandıMGD 21.Altın Objektif ÖdülleriEn İyi Kadın YorumcuKazandıEn İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')Kazandı6.Quality Of Magazine Dergisi ÖdülleriEn Quality Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')KazandıKKTC Cypaparazzi ÖdülleriYılın En İyi Pop Kadın SanatçısıKazandı42.Pantene Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Türk Pop Müziği Kadın SolistAdaylıkYılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')Kazandı6.İMK Sosyal Medya ÖdülleriEn Sosyal Kadın ŞarkıcıAdaylık20162.Türkiye Gençlik ÖdülleriEn İyi Kadın SanatçıAdaylıkEn İyi Şarkı ('Aşk Eşittir Biz')AdaylıkEge Üniversitesi 5.Medya ÖdülleriEn İyi Kadın SanatçıAdaylıkEn İyi Single ('Aşk Eşittir Biz')AdaylıkEn İyi Şarkı ('Aşk Eşittir Biz')Adaylık202147. Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Kadın ŞarkıcıAdaylık