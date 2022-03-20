İrem Derici Kimdir? İrem Derici Kaç Yaşında?
İrem Derici son zamanlarda en sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi İrem Derici kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında? İrem Derici şarkıları neler? İşte merak edilenler...
Şu sıralar birlikte olduğu sevgilisi ile aşk pozları paylaşan ünlü sanatçı İrem Derici sosyal medyada oldukça gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İrem Derici kimdir ve İrem Derici kaç yaşında soruları yer alıyor. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İrem Derici kimdir ve İrem Derici kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İrem Derici Kimdir?
İrem Derici birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İrem Derici kimdir sorusu yer aldı. 21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici ünlü ve başarılı reklamcı Hulusi Derici'nin kızıdır. 4 yaşında org çalmaya başlamasıyla müzik hayatına adım atan İrem Derici Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden de mezun olmasının ardından yüksek lisansa geçiş yaptı. Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaparken bir yandan da müzikle ilgilenmeye devam ediyordu. O Ses Türkiye Programına katıldıktan sonra yarışma için seçilemese de kendi kurduğu grubu ile ülkenin birçok yerinde sahnelere çıkmıştır. Reklam ajansında çalışırken istifa edip kendisini müzik kariyerine vermiştir. Yaptığı şarkıların zirveye oturmasının ardından ünlü sanatçı birçok başarılı işe imza attı. İrem Derici şarkıları ve albümleri şu şekilde;
Diskografi
Dantel (2016)
Sabıka Kaydı (2018)
Mest Of (2019)
Filmografi[değiştir | kaynağı değiştir]
Sinema
Bekâr Bekir (2017) - Kendisi
Televizyon
O Ses Türkiye (2011) - Kendisi
İşte Benim Stilim (2016) - Kendisi
İrem Derici ile Eğlenmene Bak (2017) - Kendisi
Jet Sosyete (2018) - Kendisi[16]
Kalk Gidelim (2019) - Kendisi
Menajerimi Ara (2020/2021) - Kendisi
Ödülleri ve adaylıkları
Yıl
Ödül Töreni
Kategori
Sonuç
2013
1.Türkiye Müzik Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Adaylık[17]
3.Pal Fm Müzik Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı
Adaylık
2014
Düzce Üniversitesi 2.Medya Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Kazandı[18]
Ege Üniversitesi 3.Medya Ödülleri
En İyi Single ('Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı')
Kazandı[19]
3.Kristal Fare Medya Ödülleri
En İyi Kadın Şarkıcı
Kazandı[20]
41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Solist
Kazandı[21]
İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri
En İyi Pop Kadın Sanatçı
Adaylık
En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı[22]
En İyi Kadın Single / Maxi Single ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı[22]
En İyi Cover ('Neredesin Sen')
Adaylık
Haliç Üniversitesi 2014'ün En'leri Ödülleri
En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı[23]
2015
20.Siyaset Dergisi Özel Ödülleri
Özel Ödül
Kazandı
1.Türkiye Gençlik Ödülleri
En İyi Kadın Sanatçı
Adaylık
En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı
1.Sosyal Medya Altın Ödülleri
Yılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı[24]
Ege Üniversitesi 4.Medya Ödülleri
En İyi Kadın Sanatçı
Adaylık
En İyi Single[kaynak belirtilmeli] ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı
En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Adaylık
3.Taksiciler Derneği Ödülleri
Yılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı[25]
3.Türkiye Müzik Ödülleri
En İyi Kadın Sanatçı
Adaylık
En İyi Single ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı
En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı
YTBT Yılın En İyileri Ödülleri
En Başarılı Çıkış Yapan Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı
MGD 21.Altın Objektif Ödülleri
En İyi Kadın Yorumcu
Kazandı
En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı
6.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri
En Quality Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı
KKTC Cypaparazzi Ödülleri
Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı
Kazandı
42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist
Adaylık
Yılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')
Kazandı
6.İMK Sosyal Medya Ödülleri
En Sosyal Kadın Şarkıcı
Adaylık
2016
2.Türkiye Gençlik Ödülleri
En İyi Kadın Sanatçı
Adaylık
En İyi Şarkı ('Aşk Eşittir Biz')
Adaylık
Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri
En İyi Kadın Sanatçı
Adaylık
En İyi Single ('Aşk Eşittir Biz')
Adaylık
En İyi Şarkı ('Aşk Eşittir Biz')
Adaylık
2021
47. Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Kadın Şarkıcı
Adaylık