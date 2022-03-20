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İrem Derici Kimdir? İrem Derici Kaç Yaşında?

İrem Derici son zamanlarda en sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi İrem Derici kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, İrem Derici kimdir? İrem Derici kaç yaşında? İrem Derici şarkıları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 20.03.2022 - 17:05 Güncelleme: 20.03.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
İrem Derici Kimdir? İrem Derici Kaç Yaşında?
Şu sıralar birlikte olduğu sevgilisi ile aşk pozları paylaşan ünlü sanatçı İrem Derici sosyal medyada oldukça gündem oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İrem Derici kimdir ve İrem Derici kaç yaşında soruları yer alıyor. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İrem Derici kimdir ve İrem Derici kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

İrem Derici Kimdir?


İrem Derici birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İrem Derici kimdir sorusu yer aldı. 21 Mart 1987 doğumlu olan İrem Derici ünlü ve başarılı reklamcı Hulusi Derici'nin kızıdır. 4 yaşında org çalmaya başlamasıyla müzik hayatına adım atan İrem Derici Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden de mezun olmasının ardından yüksek lisansa geçiş yaptı. Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaparken bir yandan da müzikle ilgilenmeye devam ediyordu. O Ses Türkiye Programına katıldıktan sonra yarışma için seçilemese de kendi kurduğu grubu ile ülkenin birçok yerinde sahnelere çıkmıştır. Reklam ajansında çalışırken istifa edip kendisini müzik kariyerine vermiştir. Yaptığı şarkıların zirveye oturmasının ardından ünlü sanatçı birçok başarılı işe imza attı. İrem Derici şarkıları ve albümleri şu şekilde;


Diskografi

Dantel (2016)

Sabıka Kaydı (2018)

Mest Of (2019)

İrem Derici Kimdir? İrem Derici Kaç Yaşında?

Filmografi[değiştir | kaynağı değiştir]

Sinema

Bekâr Bekir (2017) - Kendisi

Televizyon

O Ses Türkiye (2011) - Kendisi

İşte Benim Stilim (2016) - Kendisi

İrem Derici ile Eğlenmene Bak (2017) - Kendisi

Jet Sosyete (2018) - Kendisi[16]

Kalk Gidelim (2019) - Kendisi

Menajerimi Ara (2020/2021) - Kendisi

Ödülleri ve adaylıkları

Yıl

Ödül Töreni

Kategori

Sonuç

2013

1.Türkiye Müzik Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Adaylık[17]

3.Pal Fm Müzik Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı

Adaylık

2014

Düzce Üniversitesi 2.Medya Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Kazandı[18]

Ege Üniversitesi 3.Medya Ödülleri

En İyi Single ('Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı')

Kazandı[19]

İrem Derici Kimdir? İrem Derici Kaç Yaşında?

3.Kristal Fare Medya Ödülleri

En İyi Kadın Şarkıcı

Kazandı[20]

41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Solist

Kazandı[21]

İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri

En İyi Pop Kadın Sanatçı

Adaylık

En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı[22]

En İyi Kadın Single / Maxi Single ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı[22]

En İyi Cover ('Neredesin Sen')

Adaylık

Haliç Üniversitesi 2014'ün En'leri Ödülleri

En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı[23]

2015

20.Siyaset Dergisi Özel Ödülleri

Özel Ödül

Kazandı

1.Türkiye Gençlik Ödülleri

En İyi Kadın Sanatçı

Adaylık

En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı

1.Sosyal Medya Altın Ödülleri

Yılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı[24]

Ege Üniversitesi 4.Medya Ödülleri

En İyi Kadın Sanatçı

Adaylık

En İyi Single[kaynak belirtilmeli] ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı

En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Adaylık

3.Taksiciler Derneği Ödülleri

Yılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı[25]

3.Türkiye Müzik Ödülleri

En İyi Kadın Sanatçı

Adaylık

En İyi Single ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı

En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı

YTBT Yılın En İyileri Ödülleri

En Başarılı Çıkış Yapan Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı

MGD 21.Altın Objektif Ödülleri

En İyi Kadın Yorumcu

Kazandı

En İyi Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı

6.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri

En Quality Şarkı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı

KKTC Cypaparazzi Ödülleri

Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı

Kazandı

42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist

Adaylık

Yılın Şarkısı ('Kalbimin Tek Sahibine')

Kazandı

6.İMK Sosyal Medya Ödülleri

En Sosyal Kadın Şarkıcı

Adaylık

2016

2.Türkiye Gençlik Ödülleri

En İyi Kadın Sanatçı

Adaylık

En İyi Şarkı ('Aşk Eşittir Biz')

Adaylık

Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri

En İyi Kadın Sanatçı

Adaylık

En İyi Single ('Aşk Eşittir Biz')

Adaylık

En İyi Şarkı ('Aşk Eşittir Biz')

Adaylık

2021

47. Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Kadın Şarkıcı

Adaylık


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