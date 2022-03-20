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Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Acı haber geldi!

Bolu Dağı Tüneli dün yaşanan kaza sonrası adeta savaş alanına döndü. 18 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası dehşet görüntüleri meydana gelirken kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Doğan Başaran, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Ekleme: 20.03.2022 - 10:04 Güncelleme: 20.03.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Bolu Dağı Tüneli'nde dün meydana gelen zincirleme kazada, 18 araç çarpıştı.

Yaralanan 31 kişiden 17'si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise kaza yerinde müdahale edildi.

Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan Doğan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Kaza yerinde bulunan bacakları da ambulansla hastaneye götürüldü. Başaran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece yaşamını yitirdi.

Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Acı haber geldi!

8 AYLIK BEBEK YOĞUN BAKIMDA
Kazada ağır yaralanan 8 aylık ismi açıklanmayan bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Bebeğin hastanede bekleyen ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor.

Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Acı haber geldi!

Bolu Valisi Ahmet Ümit de hastanede yaralıları ziyaret etti.
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