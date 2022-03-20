  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ada satın alıp cumhuriyet kurdular!

Bir grup kafadar, 250 bin dolara satın aldıkları adada “Islandia Prensliği” adıyla kendi cumhuriyetlerini kurdu. Ekip şimdi, bayrağı, marşı ve hükümetiyle dünyanın en yeni ‘mikro ulusunu’ inşa ediyor.

Ekleme: 20.03.2022 - 11:40 Güncelleme: 20.03.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Ada satın alıp cumhuriyet kurdular!
Dünyanın mikro uluslarına bir yenisi daha eklendi. Bir grup girişimci, 2018'de bir ada satın almak için bağış toplamak üzere 'Let's Buy an Island' (Bir Ada Alalım) projesini oluşturdu. Sadece bir mülke sahip olmak değil bir ulus inşa etmek isteyen ekip, 2019'da Orta Amerika'da bir Karayip ülkesi olan Belize'de bir ada aldı. Kendi cumhuriyetlerini kurmak için adım atan girişimciler, 4 bin 800 metrekarelik adaya 250 bin dolar verdi. Yatırımcılar şimdi ise Coffee Caye adasında kurulan cumhuriyette kendi ulusal bayrakları, marşları ve hükümetiyle 'Islandia Prensliği' adıyla dünyanın en yeni 'mikro ulusunu' inşa ediyor. Türünün tek örneği olan ada, satın alınmasını kitle fonlamasıyla gerçekleştiren ilk cumhuriyet oldu.

Ada satın alıp cumhuriyet kurdular!

ADAYA TURLAR BAŞLADI
Girişimci grup, adaya yatırımcı ve turist çekmek için çalışmalara da başladı. CNN'e konuşan projenin kurucularından Marshall Mayer, 'Yatırım yaptığınız ve sahip olduğunuz bir adaya adım atma hissi harika bir duygu' dedi. Mayer ve ekibi şimdi adaya turlar düzenliyor. Mayer, 13 kişilik bir turist kafilesinin gelmek için başvurduğunu belirtti. Adaya, Belize şehrinden 15 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılıyor. Adanın bir ucundan diğer ucuna yürümek ise sadece birkaç dakika sürüyor. Adanın bir tarafında küçük bir kumsalı ve kamp alanı için uygun bir açıklık bulunuyor. Coffee Caye'nin diğer bölümü ise bodur ağaçlarla kaplı.
Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!
Başkan Erdoğan'a hediye edilmişti! O sancağın hikayesi ortaya çıktı...
Bayram ikramiyesi için 4 formül! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Zelenskiy'den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı... Dakika dakika savaşta son gelişmeler!
Zam alamayan işçi tazminat kazanır mı? Yargıtay'dan emsal karar!
Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...
Bakan Kurum'dan altı partili muhalefete altı soru: 'Sorsanız cevap alamazsınız'
Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Acı haber geldi!
İBB 112 çınar için kesim izni bile almadı!
15 Temmuz’un kahraman komutanı mahkemede anlattı: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili algı operasyonlarına cevap!
19 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama
Mardin'de HDP'nin etkinliği sonrası polise taşlı saldırı
Rusya'dan 'operasyonların sona ermesi için' şart: Kapsamlı belgeler imzalanmalı
Tramvayda enerji kesildi, yolcular mağdur oldu! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi
Bolu Valisi Ahmet Ümit'den son dakika açıklaması!
BM 'Ukrayna' bilançosunu açıkladı: 847 sivil öldü 3 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere kaçtı
Çanakkale Köprüsü'ne laf eden CHP'nin yönettiği Antalya Belediyesi'nin son icraatı alay konusu oldu
Doktor 'Darp edildim' demişti! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı, uzman çavuş görevine iade edildi
Ada satın alıp cumhuriyet kurdular!

Ada satın alıp cumhuriyet kurdular!

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!