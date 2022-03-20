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15 Temmuz’un kahraman komutanı mahkemede anlattı: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbecileri derdest eden komutanlardan emekli Tuğgeneral Hançeri Sayat: Darbecilere karşı tank muharebesi planını hazırladık. Hainler teslim olunca gerek kalmadı.

15 Temmuz’un kahraman komutanı mahkemede anlattı: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık
Ekleme: 20.03.2022 - 09:13 Güncelleme: 20.03.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz’un kahraman komutanı mahkemede anlattı: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Maltepe'de bulunan 2. Zırhlı Tugay'daki darbecilerin eylemlerine ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada komutanlar tanık olarak dinlendi. Maltepe'de bulunan İstanbul 2. Zırhlı Tugay'da darbeci tugay komutanı ve ekibini derdest eden komutanlardan emekli Tuğgeneral Hançeri Sayat, Zırhlı Tugay'ı kontrol altına aldıktan sonra Şehitler Köprüsü için harekete geçtiklerini anlattı. O dönemde kurmay albay olarak görev yapan Sayat, gerekirse tank muharebesi yaparak köprüyü ele geçirmeyi planladıklarını anlatarak, 'Darbeciler teslim olduğu için bu harekâta gerek kalmadı' dedi. Sayat, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve ekibine karşı yürüttükleri operasyonu özetle şöyle anlattı:

Tümen Kurmay Başkanı Erkan Olgay, Yarbay Refai Eciroğulları ve Binbaşı Tolga Kapucu ile telefonda görüştüm. Erkan paşaya, tugaya gitmek istediğimizi söyledik. O da 'Gidin ve tugayı kontrol altına alın' diye emir verdi.

15 Temmuz’un kahraman komutanı mahkemede anlattı: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık
02.30 gibi nizamiyeye vardık. Halk nizamiyenin önüne yığılmış, devamlı nizamiyedeki personele tazyik yapıyorlardı. Refai yarbay ve Tolga binbaşıyla oradaki Onur (Karan) ve Seçkin (Sönmez) üsteğmenlere ulaştık. O arkadaşların yardımıyla içeri girdik.
İçeride 80 tane normal tank, bir o kadar zırhlı muhabere aracı, Fırtına Obüsleri vardı. Oradaki iki tankı kışlanın içine doğru çevirdik. Fırtına Tankları yolu kapatıyordu, onları garajlarına gönderdik. ZMA'nın bir ve iki tanesini yine kışla içine çevirdik, herhangi bir ateş gelirse karşı koyabilmek için.
Saat 03.00'ü geçiyordu, bir cip geldi yukarıdan. İçinden bir albay inerek bize doğru geldi. Albayı hemen yakaladık, isminin İsmail Girgin olduğunu öğrendik. Tüfeğini alıp enterne ettik. Sonra kışladan da kaçtığını öğrendik.
Saat 04.30'da yavaş yavaş yukarıya doğru çıktık, 05.30 gibi karargâha varmıştık. Karargâh binası tamamen boştu. Girişte sağ tarafta bir yanık öbeği vardı. Evraklar yakılmıştı.
Köprü üzerinde çatışma devam ediyordu, oradakilerin teslim olmamak için direndikleri haberi geldi. Tümen komutanıyla irtibatta olduğumuz için öğreniyorduk. Tümen komutanı bir iki tane tankı hazırlamamızı, oraya göndermemizi söyledi. Gerekirse tank muharebesi yaparak köprüyü ele geçirmeyi düşündüler başta. Tanklar hazırlandı. Yola çıkacakken haber geldi, yollar kapalı olduğu için tankları götürmenin zor olacağı konuşuldu. Sonra da zaten teslim oldukları haberi geldi.
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15 Temmuz’un kahraman komutanı mahkemede anlattı: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık
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