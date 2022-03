Hile Yapan Markalar Hangileri? Hangi Firmalar Tağşiş Yaptı?

Hile Yapan Markalar Neler?



Hileli Ürünler Nasıl Tespit Edilir?



Tarım ve Orman bakanlığı tarafından ürünlerde hile yapan markalar tespit edildi. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında önlem almak için hile yapan ürünler listesini araştırmaya başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Yüzlerce üründe hile fark edilmesinin ardından sağlık açısından oldukça önemli olması nedeniyle bu marklar halka paylaşıldı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sık sık aratıldı. 371 firmaya ait 559 parti ürünler arasında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolatalar yer alıyor. İçinde birçok katkı maddesi bulunan ürünler vatandaşlar tarafından merak edildi. Kontrollerin yapılmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan listeye www.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Paylaşılan verilerin ardından “Bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.” İfadeleri kullanılarak açıklamada bulunuldu.Tüketici sağlığını korumak amacıyla yapılan kontroller sonucunda birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ürünlerde hile yapan firmalara 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar ceza kesti. Ayrıca hapis ve gıda sektörü faaliyetlerinden men edilme de bu caydırıcı cezalar arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamanın bir kısmında” Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedariğini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir. Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam toplam 1.609 firmanın 3.605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” açıklaması yapıldı.