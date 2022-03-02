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2 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2 Mart altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, Mart altın fiyatları ne kadar? 2 Mart gram altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte detaylar...

Ekleme: 2.03.2022 - 11:24 Güncelleme: 2.03.2022 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
2 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
2 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşın tüm dünya piyasalarını etkilemesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2 Mart altın fiyatları ne kadar ve 2 Mart gram altın ne kadar soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Yatırımcılar tarafından uzmanların yaptığı yorumlar da ilgiyle takip ediliyor. 2 Mart altın fiyatları ne kadar ve gram altın ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


2 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

2 Mart Altın Fiyatları


2 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından etkilenen altın fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2 Mart 2022 altın fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 783,25
SATIŞ: 806,98

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.716,00
SATIŞ: 5.802,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.609,00
SATIŞ: 5.659,00

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.813,00
SATIŞ: 2.839,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.405,00
SATIŞ: 1.420,00

GRAM ALTIN
ALIŞ: 862,41
SATIŞ: 862,58

ATA ALTIN
ALIŞ: 5.760,00
SATIŞ: 5.806,00


2 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Tüm dünya piyasasını etkileyen Rusya Ukrayna savaşının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de altın fiyatları artacak mı sorusu oldu. Dalgalı bir şekilde ilerleyen altın hakkında yapılacak yorumlar ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada “Dolar kuru 13,80 lira seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Eğer 13,80 lira üzerinde yeniden bir kapanış görürsek 14’lü rakamlardan bahsedebileceğiz. 14,20, 14,30, 14,50, 14,70 rakamlarını telaffuz edebiliriz. Dolar endeksinin yeniden 97 seviyesinin üzerine yükselmesi, euro/dolar paritesinin gerilemesi, emtia fiyatlarının yükselmesi gibi etkenler dolar tarafını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Savaş cephesinden gelen haber akışlarına göre hem döviz kurları hem de emtia fiyatlarındaki yön arayışları ciddi anlamda belirleyici olacak. Gram altın 850-870 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Hem ons altının güçlü duruşu hem de dolar/TL kurunun yüksek olması gram altının güçlü bir şekilde yoluna devam etmesine neden oluyor. Bitcoin tarafında da sert yükselişler gördük. Yaklaşık bir haftadır neyin düşük olduğunu, neyin değer kazanabileceğini ifade ederken Bitcoin’in çok ucuz olduğu konusunda uyarılarım vardı. Eğer piyasalarda agresif bir şekilde yükselen bir şey varsa onu kenara bırakın, eğer agresif bir şekilde düşen enstrüman varsa onu satın almanın daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için Bitcoin tarafında uyarılarım bir haftadır devam ediyordu. Ve ansızın patlak verem bu yükselişin sebebi Rusya’ya gelen yaptırım kararları. Finans piyasalarında eli kolu bağlanan Rusya ‘muhtemelen kripto paralarla işlem yapacak’ manipülasyonu fiyatlandığı için kripto paralarda ralli gördük” ifadeleri kulalnıldı.

2 Mart gram altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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