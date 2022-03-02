2 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

2 Mart Altın Fiyatları

Altın Fiyatları Artacak Mı?



2 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşın tüm dünya piyasalarını etkilemesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Yatırımcılar tarafından uzmanların yaptığı yorumlar da ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından etkilenen altın fiyatlarının dalgalı seyri devam ediyor. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2 Mart 2022 altın fiyatları;22 AYAR BİLEZİKALIŞ: 783,25SATIŞ: 806,98CUMHURİYET ALTINIALIŞ: 5.716,00SATIŞ: 5.802,00TAM ALTINALIŞ: 5.609,00SATIŞ: 5.659,00YARIM ALTINALIŞ: 2.813,00SATIŞ: 2.839,00ÇEYREK ALTINALIŞ: 1.405,00SATIŞ: 1.420,00GRAM ALTINALIŞ: 862,41SATIŞ: 862,58ATA ALTINALIŞ: 5.760,00SATIŞ: 5.806,00Tüm dünya piyasasını etkileyen Rusya Ukrayna savaşının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Dalgalı bir şekilde ilerleyen altın hakkında yapılacak yorumlar ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada “Dolar kuru 13,80 lira seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Eğer 13,80 lira üzerinde yeniden bir kapanış görürsek 14’lü rakamlardan bahsedebileceğiz. 14,20, 14,30, 14,50, 14,70 rakamlarını telaffuz edebiliriz. Dolar endeksinin yeniden 97 seviyesinin üzerine yükselmesi, euro/dolar paritesinin gerilemesi, emtia fiyatlarının yükselmesi gibi etkenler dolar tarafını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Savaş cephesinden gelen haber akışlarına göre hem döviz kurları hem de emtia fiyatlarındaki yön arayışları ciddi anlamda belirleyici olacak. Gram altın 850-870 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Hem ons altının güçlü duruşu hem de dolar/TL kurunun yüksek olması gram altının güçlü bir şekilde yoluna devam etmesine neden oluyor. Bitcoin tarafında da sert yükselişler gördük. Yaklaşık bir haftadır neyin düşük olduğunu, neyin değer kazanabileceğini ifade ederken Bitcoin’in çok ucuz olduğu konusunda uyarılarım vardı. Eğer piyasalarda agresif bir şekilde yükselen bir şey varsa onu kenara bırakın, eğer agresif bir şekilde düşen enstrüman varsa onu satın almanın daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için Bitcoin tarafında uyarılarım bir haftadır devam ediyordu. Ve ansızın patlak verem bu yükselişin sebebi Rusya’ya gelen yaptırım kararları. Finans piyasalarında eli kolu bağlanan Rusya ‘muhtemelen kripto paralarla işlem yapacak’ manipülasyonu fiyatlandığı için kripto paralarda ralli gördük” ifadeleri kulalnıldı.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.