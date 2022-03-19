İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu haritasını paylaşarak, kar yağışının geleceği bölge ve kentleri sıraladı. Vali Yerlikaya, "İstanbul genelinde bugün, 12.00-24.00 arası yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışı bekleniyor" dedi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 10.00'dan itibaren, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.