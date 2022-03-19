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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu haritasını paylaşarak, kar yağışının geleceği bölge ve kentleri sıraladı. Vali Yerlikaya, "İstanbul genelinde bugün, 12.00-24.00 arası yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışı bekleniyor" dedi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 10.00'dan itibaren, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

Ekleme: 19.03.2022 - 20:53 Güncelleme: 19.03.2022 - 21:03 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00'dan itibaren, Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama
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