Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.Eski bir maden ocağında cesedi bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı.Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da olayı kameraya çektiği belirlenmişti.Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı başlattığını ileri sürdüler.Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler,yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdüler.