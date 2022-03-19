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BM 'Ukrayna' bilançosunu açıkladı: 847 sivil öldü 3 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi saldırılarında 847 sivilin öldüğünü, bin 399 sivilin yaralandığını, 3 milyon 328 bin mültecinin de komşu ülkelere geçmek zorunda kaldığını duyurdu.

Ekleme: 19.03.2022 - 20:19 Güncelleme: 19.03.2022 - 20:31 / Editör: Ozge Selin
BM 'Ukrayna' bilançosunu açıkladı: 847 sivil öldü 3 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere kaçtı
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

'3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ'
Buna göre, 24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 10 bin 693), Romanya (518 bin 269) ve Moldova'ya (359 bin 56) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

EN AZ 847 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-18 Mart'ta en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.
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