PKK'nın Finans Hücresi’ne baskında 10 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütünün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve bölücü terör örgütü PKK adına insanları tehdit ederek para toplayan 10 kişi; İstanbul'un 10 ilçesindeki 15 ayrı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.