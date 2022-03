Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, büyük dedesi Seyit Onbaşı’nın izinde!

Çanakkale Savaşları'nda sırtladığı ağır top mermisini kundağa yerleştirerek zaferde büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın üçüncü kuşaktan torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenlerindeki görevi için Manisa'dan geldi. Tarihi zaferin 107. yılında yarınki törenler için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevlendirilen Çabuk, adını taşıdığı büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın (Seyit Ali Çabuk) destan yazdığı topraklarda görev yapmanın onurunu yaşıyor. Çanakkale kahramanının sırtladığı mermiyle "Ocean" zırhlısının vurulduğu Rumeli Hamidiye Tabyası'na gelen Çabuk, dedesinin heykelini görünce duygulandı.YEDİ DÜVELE KARŞI GÖĞÜS GÖĞÜSEAstsubay Seyit Çabuk, Türklerin tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu söyledi. Türk olarak tarihinin nice kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirten Çabuk, bunun sadece savaş alanlarında değil, aynı zamanda geliştirilen kültür ve medeniyetle de kendini gösterdiğini vurguladı. Çabuk, babasının dedesi Seyit Onbaşı'nın savaştığı topraklarda görev yaptığı için mutlu olduğunu anlatarak şöyle dedi: "Muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda mevcut olan ve bunun en somut örneğini er meydanında göstermiş bir atanın kanını taşımaktan onur duyuyorum. Hem taşıdığım kan hem de icra ettiğim jandarma mesleği dolayısıyla sorumluluk bilincini daima kalbimde bir nişan gibi taşıdım. Atalarımızın yedi düvele karşı göğüs göğüse çarpıştığı bu topraklarda görev almak benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Yüreğinde vatan sevgisi olan her bir fert ile aynı duyguları yaşıyorum. Görevimi elimden gelen en iyi ve en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum."KANLA YAZILAN DESTANÇabuk, anadan, yardan, evlattan vazgeçip "Çanakkale geçilmez" denilen, her siperinde düşmana karşı mukaddes bir mücadele verilen yerde olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Seyit Onbaşı'nın da yer aldığı bu kutlu zafer dolayısıyla gururlu olduğunu belirten Çabuk, "Kutsal saydıkları vatan uğruna can verenlerin kanıyla destan yazdığı bu yerde bulunmanın manevi huzuru içerisindeyim. Bu toprakların ne bedellerle savunulduğunun bilincinde olarak şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Çabuk, atalarının kahramanlık hikâyeleriyle büyüdüğünü anlatarak, "Bu kültür ile yoğruldum. Tarihimizden aldığımız dersler ve atalarımızdan miras kalan tüm değerlerimizi yükseltme ve yüceltme isteği jandarma teşkilatına katılmamda etkili olmuştur. Dedem 107 yıl önce bu topraklarda savaşmış. Benim burada olmam gururlu ve mutlu hissettiriyor" diye konuştu.