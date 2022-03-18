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Avukat Dilara Yıldız'ı katletmişti! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!

Türkiye’nin günlerce konuştuğu avukat Dilara Yıldız cinayeti hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren tutuklu Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı.

Avukat Dilara Yıldız'ı katletmişti! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!
Ekleme: 18.03.2022 - 17:11 Güncelleme: 18.03.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Avukat Dilara Yıldız'ı katletmişti! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!
Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE DİLARA YILDIZ CİNAYETİNİ KONUŞMUŞTU
Savcılık, korkunç cinayetle ilgili detaylı araştırmalarına devam ederken cezaevinde bulunan şüpheli Oktay Dönmez'in aylık tutukluluk incelemesinin yapılması için dosyayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

Avukat Dilara Yıldız'ı katletmişti! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!

''AVUKAT KİMLİĞİNİ KULLANIP KUMPAS YAPTI''
Hakimlikteki tutukluluk incelemesine SEGBİS yoluyla kaldığı cezaevinden bağlanan şüpheli Oktay Dönmez, yaptığı savunmasında, ''Olayın tamamı tarafıma yapılan bir kumpastır.

Karşı taraf avukat kimliğini kullanarak bana oyun oynamıştır. Ben yaşanan olayı planlamadım, tasarlamadım. Beni restorana kendisi götürdü.

Aramızda husumet yoktu, ben gitmek istedim fakat kendileri beni göndermediler. Karşı taraf çok kalabalıktı'' diyerek tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Savunmasının ardından Hakimlik, şüpheli Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, Savcılık meydana gelen korkunç cinayetteki tüm ayrıntıları yakalamaya, tüm detayları araştırmaya devam ediyor.

Avukat Dilara Yıldız'ı katletmişti! Katil Oktay Dönmez'in mahkemedeki sözleri çileden çıkardı!

NE OLMUŞTU?
Korkunç cinayet, 10 Ocak 2022 tarihinde Tuzla'daki bir restoranda yaşanmıştı. İddiaya göre Ailesini görmek için Samsun'a giden avukat Dilara Yıldız, evine döndüğünde karşısında eski nişanlısını bulmuş, 10 gündür genç kadının evinde kaldığı anlaşılan Oktay Dönmez, iddiaya göre hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobilini kendisinin üzerine yapması için 29 yaşındaki Dilara Yıldız'a baskı yapmış, silah zoruyla genç kadını alıkoymuştu.

Ardından gittikleri restoranda ikilinin yanına Yıldız'ın arkadaşları gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce ise Oktay Dönmez sinir krizi geçirerek genç kadının başına 2 el ateş etmişti.

Genç avukat oracıkta hayatını kaybederken, şüpheli Dönmez ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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