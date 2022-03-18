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Asgari Ücrete 850 TL Zam Mı Gelecek? Asgari Ücrete İkinci Zam Mı Yapılacak?

AKP Grup Başkanvekili tarafından asgari ücrete ikinci bir zammın gelebileceğinin aktarılmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücrete zam mı gelecek sorusu yer alıyor. Peki, asgari ücrete zam mı gelecek? Asgari ücrete ikinci zam mı yapılacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar....

Ekleme: 18.03.2022 - 12:28 Güncelleme: 18.03.2022 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücrete 850 TL Zam Mı Gelecek? Asgari Ücrete İkinci Zam Mı Yapılacak?
Asgari ücrete ikinci bir zammın yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücrete zam mı yapılacak ve asgari ücrete ikinci zam mı yapılacak soruları yer alıyor. 2022 yılına girilmesiyle asgari ücrette ciddi bir artış yapılmıştı. Zammın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından net asgari ücret 4253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücrete ikinci bir zammın geleceği iddia edildi. Temmuz ayında enflasyona göre 850 liralık bir zammın yapılabileceği konuşuluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın konuyla ilgili açıklamada bulunmasının ardından asgari ücretli milyonlarca çalışan konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından gelecek açıklamalar da ilgiyle takip ediliyor. Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek ve asgari ücret zammı ne kadar olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Asgari Ücrete 850 TL Zam Mı Gelecek? Asgari Ücrete İkinci Zam Mı Yapılacak?

Asgari Ücrete Zam Mı Gelecek?


AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından asgari ücrete ikinci bir zam yapılabileceğinin aktarılmasının ardından vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak etti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücrete zam mı gelecek ve asgari ücret zammı ne kadar olacak soruları yer aldı. Asgari ücretin 2022 yılında 4253 lira olmasının ardından Temmuz ayında yeni bir zam yapılabileceği aktarıldı. Bu nedenle yeni maaşın 5103 TL olacağı konuşuluyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Asgari ücret zammıyla ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan “Biz, tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve bunlar beklemiyorlardı. Düşünsenize, CHP işçinin alın teri nedir bilmez ki? Bu maliyet artışlarına gelirsek gerekirse hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın asgari ücretin yeniden değerlendirmesini gündeme getirebilir. Çünkü biz vatandaşımızın iktidarıyız. Vatandaşımızı da bu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ve bugüne kadar vatandaşımızın ekonomiyi en güzel şekilde atlatabilmesi için, desteklerimizi vereceğiz.” ifadelerini kullandı. İkinci zamla ilgili olarak “Bunu sayın Cumhurbaşkanımız daha önce ifade etmişti. Yani, bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız, yapmaya da hazırız. Bu CHP’nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin illa Ocak ayında değil vakti saati gelince zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız” sözlerini ekledi.


Asgari Ücrete 850 TL Zam Mı Gelecek? Asgari Ücrete İkinci Zam Mı Yapılacak?

Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?


Zamlı asgari ücretle ilgili olarak en sık sorulanlardan biri de yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi zamla ilgili detayları merak ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyon sonucu temmuz ayında 850 liralık bir artış yaşanabilir. Böylece yeni asgari ücret 5103 TL olarak tahmin edildi.
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