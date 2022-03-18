AB'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarına övgüler...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik çabalarını takdirle karşıladıklarını, NATO üyesi olarak bu konuda önemli rol oynadığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda Türkiye ve Körfez ülkelerinin pozisyonuyla ilgili bir soruyu yanıtladı.



'Türkiye'nin net tavrını takdirle karşılıyoruz. Türkiye bu savaşı kınarken tavrını açıkça ortaya koydu.' diyen Stano, Türkiye'nin aynı zamanda arabulucu olarak da rol oynadığını hatırlattı. Stano, şunları söyledi: 'Rusya'nın işgalinden sonra Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanları arasındaki ilk görüşmeyi de Türkiye organize etti. Bu, çok önemliydi. Türk Dışişleri Bakanı yakın zamanda Moskova ve Lviv'e gitti. Türkiye bir ortak ve NATO üyesi olarak önemli rol oynamıştır. Her zaman şunu söyledik. Ortağımız olan ülkeler, bizimle çalışan ülkeler yapabildikleri alanlarda uluslararası baskıya katkıda bulunmada önemli rol oynamaktadır. Türkiye arabulucu rolünü oynayarak diplomasi alanında çok şey

yaptı.'



Stano, Türkiye ve yaptırım uygulamayan diğer ülkelerle çalışmaya devam ettiklerini belirterek 'Putin'in, Ukrayna'daki savaşını durdurmak için tedbirler almanın ne kadar önemli olduğunu açıklıyoruz. Bu da Türkiye ve Körfez ülkeleriyle konuştuğumuz şeylerden biri. Bu çabalar sürüyor. Putin'in izole edilmesi ve savaşı durdurması konusunda ortaklarımızla birlik içinde bir cephe yaratmak için çalışmaya bağlılığımız kararlı şekilde devam ediyor.' ifadelerini kullandı.