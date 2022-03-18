138 yıllık hayal gerçek oldu! Çanakkale Köprüsü, 415 milyon euro tasarruf sağlayacak!

1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaz geçişini 6 dakikaya indiren projenin ekonomiye katkısını anlattı. Projenin GSYH'ye 2 milyar 442 milyon euro, üretime ise 5 milyar 362 milyon euro katkı yapacağını açıklayan Karaismailoğlu, dolaylı olarak yıllık 118 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.BAKAN KARAİSMAİLOĞLU 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ ANLATTIAçılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, tarihe imza attıkları dev projelerden biri olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon euro olduğuna ve devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu mega yatırımın yapıldığına işaret etti, 'Dünyada yaşanan gelişmelere rağmen projeyi 1.5 yıl önce bitirdik' dedi.415 MİLYON EURO TASARRUFYaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak tamamlanan projenin sadece Türk halkına değil, dünyanın da hizmetine sunulduğunu ifade eden Karaismailoğlu, 'Zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eşdeğer karbon salımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Yıllık toplam tasarruf 415 milyon euro'ya ulaşacak. Projenin 1.5 yıl önce açılması da ekonomiye 628 milyon euro katkı sağladı' dedi.Bağlantı yollarıyla 101 kilometre uzunluğunda olan Kınalı-TekirdağÇanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan 1915 Çanakkale'nin, yolu 40 kilometre kısaltacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, Lapseki-Gelibolu arası feribot seferi ile 1.5 saat süren feribot kuyruğunu da bitireceğini, Boğaz geçişini 6 dakikaya indireceğini söyledi.Köprünün, atalarımızın kanıyla sulanmış Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracağını ifade eden Karaismailoğlu, 'Projemiz, pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta rekor kıran, 2053 vizyonu ile tam bağımsız Türkiye'nin mührüdür' değerlendirmesi yaptı.138 YILLIK HAYAL BAŞBAKANLIKOsmanlı Arşivi'ndeki belgelere göre, Çanakkale'ye köprü ilk kez, 138 yıl önce Sultan 2. Abdülhamid tarafından projelendirildi. Proje, iç ve dış karışıklıklar sebebiyle hayata geçirilemeden rafa kaldırıldı. Sultan II. Abdülhamid, dönemin ağır şartlarına rağmen yaşamı boyunca hayal ötesi büyük projelere imza attı.Çanakkale Boğazı'nın en dar yerine kurulacak olan köprü de bunlardan biriydi. Arşiv Uzmanı Kasım Hızlı'nın yaptığı araştırmaya göre, mühendis Joseph Isella, 22 Şubat 1879'da saha araştırması yaptı ve Padişah II. Abdülhamid Han'a iletti. Çanakkale Boğazı'nın en dar yerine kurulacak bin 500 metre uzunluğundaki metal demiryolu köprüsü, İstanbul ve İzmir'i birbirine bağlayacaktı.437 kilometrelik demiryolu sayesinde, deniz yoluyla 37 saat süren İzmir-İstanbul arası yolculuk 19 saate inecekti. Osmanlı Arşivi'nden çıkan diğer belgelere göre köprünün hayata geçmesiyle bölgenin refah, üretim, nakliye ve pazarlama potansiyeli artacak, köprü, liman ve demiryolları ile birbirine bağlanacak şehirler sayesinde Osmanlı, büyük atılımlar yapacaktı. Köprünün maliyetinin ise devlete 173 bin 940 keseye mal olacağı tahmin ediliyordu. Bu hat inşa edilebilseydi birkaç sene zarfında yapılan masraf karşılanacağı gibi 300 kese altına yakın bir gelir elde edilmesi ve birkaç sene içerisinde masrafını karşılaması bekleniyordu.'EN'LERİN KÖPRÜSÜ2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ile beraber 3 bin 563 metre uzunluk. 2 bin 23 metrelik orta açıklıkla Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıldönümünü sembolize eden dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü.TARİHE GEÇECEK ESER; 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜDünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek.318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü.516 BİN 863 ADET FİDAN DİKİLDİProje kapsamında, bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 6 alt geçit köprüsü, 43 üst geçit, 40 alt geçit ve 236 menfez inşa edildi. 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu ve biri Ana Kontrol Merkezi ve Bakım İşletme Merkezi olmak üzere 2 adet bakım işletme merkezi bitirildi. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 adet fidan dikildi. Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında, 2 bin 557 adet aydınlatma direği, 6 bin 360 metrekare düşey levha montajı, 167 bin metrekare yatay işaretleme, 411 kilometre otokorkuluk, 196 kilometre tel çit ve 17.5 kilometre uzunluğunda yaya otokorkuluk montajı da yapıldı. Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında da 225 bin 250 metre uzunluğunda Fiber Optik İletişim Altyapısı tesis edildi.