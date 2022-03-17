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Tuğba Özay Kimdir? Tuğba Özay Kaç Yaşında?

Tuğba Özay birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Tuğba Özay kimdir ve Tuğba Özay kaç yaşında soruları yer aldı. Peki, Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay kaç yaşında? Tuğba Özay nereli? İşte merak edilenler...

Ekleme: 17.03.2022 - 11:33 Güncelleme: 17.03.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Tuğba Özay Kimdir? Tuğba Özay Kaç Yaşında?
Tuğba Özay sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Sil Baştan isimli şarkıyı yorumlamasıyla oldukça gündeme gelmişti. Orkestra ile bir türlü anlaşamayan Tuğba Özay’ın performansı oldukça eleştirildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Tuğba Özay kimdir ve Tuğba Özay kaç yaşında soruları yer aldı. 2.Sayfa programına katılmasının ardından sosyal medyadan gelen eleştirileri de cevapsız bırakmadı. Tuğba Özay cephesinden gelen açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Tuğba Özay kimdir ve Tuğba Özay kaç yaşında sorularına cevap almak için sitemizi takip edebilirsiniz.

Tuğba Özay Kimdir?


Tuğba Özay birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Tuğba Özay kimdir ve Tuğba Özay kaç yaşında soruları yer aldı. Sürekli gündemde yer almayı bir şekilde başaran ünlü sanatçı bu sefer de Şebnem Ferah’ın şarkısı Sil Baştan’ı yorumlamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Konuyla ilgili olarak katıldığı programda , "Kimse Şebnem Ferah gibi okuyamaz. Ses sistemi yeterli değildi ve orkestra ile şarkıda uyuşamadık. Kötü yorumlara artık aldırmıyorum" ifadelerini kullandı. Tuğba Özay birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özay 10 Şubat 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1995 Miss Model of the World yarışmasında ikinci olmuştur. Fenerbahçe Lisesi'nde okumasının ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 1994 yılında Vakko defilesi ile mankenlik kariyerine başladı. 1995'te Miss Model of Turkey seçildi. Ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci oldu. Oldukça merak edilen Tuğba Özay albümleri ve filmleri de şu şekilde sıralanabilir;

Albümler

2010 Armoni Seyhan Müzik
2011 Üç Nokta Seyhan Müzik
2016 Pes Etme Seyhan Müzik

Tuğba Özay Kimdir? Tuğba Özay Kaç Yaşında?

Filmografi

1996 Sonradan Görmeler
1997 Sensiz İki Gün
1997 Hemşerim
Fatma TV dizisi
1998 Aynalı Tahir
Sevda TV dizisi
1999 Çiçek Taksi
Selma Güneş TV dizisi
2000 Zehirli Çiçek
Ayşin TV dizisi
2001 Bizim Otel
Natalia TV dizisi
2001 Yapayalnız
TV dizisi
2002 Dadı
Konuk Oyuncu
2002 Paşalı
TV dizisi
2006 Karalıkta Makyaj
Seslendirme
2007 Dövme
2009 Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş
Sinema Filmi
2010 Karabulut
2010 İblis: Cadı Kanı
Seslendirme Sinema Filmi
2012 Dartonlar ve Laz Kit
Kalemiti Sinema Filmi
2012 İşler Güçler
Nigar Tan TV dizisi
2012 Trophy Türk
Yarışmacı TV programı
2013 Ben Burdan Atlarım Yarışmacı TV programı
2014 Pardon Bekar mısınız?

Tuğba Özay Kimdir? Tuğba Özay Kaç Yaşında?

Sinema filmi
2015 Avanak Dedektör
Sinema filmi
2016 Survivor 2016
Yarışmacı TV programı
2020 Laz Kit
Sinema Filmi
2020 Kuaförüm Sensin
Jüri TV Programı

Tuğba Özay kimdir ve Tuğba Özay kaç yaşında sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konu hakkında güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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