Tuğba Özay Kimdir? Tuğba Özay Kaç Yaşında?

Tuğba Özay sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Sil Baştan isimli şarkıyı yorumlamasıyla oldukça gündeme gelmişti. Orkestra ile bir türlü anlaşamayan Tuğba Özay'ın performansı oldukça eleştirildi. 2.Sayfa programına katılmasının ardından sosyal medyadan gelen eleştirileri de cevapsız bırakmadı. Tuğba Özay cephesinden gelen açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Tuğba Özay birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sürekli gündemde yer almayı bir şekilde başaran ünlü sanatçı bu sefer de Şebnem Ferah'ın şarkısı Sil Baştan'ı yorumlamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Konuyla ilgili olarak katıldığı programda , "Kimse Şebnem Ferah gibi okuyamaz. Ses sistemi yeterli değildi ve orkestra ile şarkıda uyuşamadık. Kötü yorumlara artık aldırmıyorum" ifadelerini kullandı. Tuğba Özay birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özay 10 Şubat 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1995 Miss Model of the World yarışmasında ikinci olmuştur. Fenerbahçe Lisesi'nde okumasının ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1994 yılında Vakko defilesi ile mankenlik kariyerine başladı. 1995'te Miss Model of Turkey seçildi. Ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci oldu. Oldukça merak edilen Tuğba Özay albümleri ve filmleri de şu şekilde sıralanabilir;Albümler2010 Armoni Seyhan Müzik2011 Üç Nokta Seyhan Müzik2016 Pes Etme Seyhan MüzikFilmografi1996 Sonradan Görmeler1997 Sensiz İki Gün1997 HemşerimFatma TV dizisi1998 Aynalı TahirSevda TV dizisi1999 Çiçek TaksiSelma Güneş TV dizisi2000 Zehirli ÇiçekAyşin TV dizisi2001 Bizim OtelNatalia TV dizisi2001 YapayalnızTV dizisi2002 DadıKonuk Oyuncu2002 PaşalıTV dizisi2006 Karalıkta MakyajSeslendirme2007 Dövme2009 Saddam'ın Askerleri: Kara GüneşSinema Filmi2010 Karabulut2010 İblis: Cadı KanıSeslendirme Sinema Filmi2012 Dartonlar ve Laz KitKalemiti Sinema Filmi2012 İşler GüçlerNigar Tan TV dizisi2012 Trophy TürkYarışmacı TV programı2013 Ben Burdan Atlarım Yarışmacı TV programı2014 Pardon Bekar mısınız?Sinema filmi2015 Avanak DedektörSinema filmi2016 Survivor 2016Yarışmacı TV programı2020 Laz KitSinema Filmi2020 Kuaförüm SensinJüri TV Programı