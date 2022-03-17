Rize Artvin Havalimanı Ne Zaman Açılacak? Rize Artvin Havalimanı Uçak Seferleri Ne Zaman Başlayacak?

Rize Artvin Havalimanı Ne Zaman Açılacak?



Rize Artvin Havalimanı Nerede?

Rize Artvin Havalimanı’nın 3 Nisan 2017 günü temelleri atılmıştı. Bu nedenle birçok vatandaş havalimanının açılacağı günü heyecanla bekliyor. Konu hakkında en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Halkın ulaşımını rahatlatacak olan bu havalimanı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili son bilginin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmesiyle araştırmalar hızlandı. Havalimanı hakkında detaylar en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Sık sık aratılank sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rize Artvin havalimanı halk tarafından ilgiyle bekleniyor. Açılışına az bir zaman kala birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Rize-Artvin Havalimanı'nı da önümüzdeki ay açacağız." İfadelerini kullanarak vatandaşlara sevindirici haberi verdi. Nisan 2022 günü test uçuşlarının başlayacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.Rize Artvin Havalimanı birçok kişi tarafından merak ediliyor. En sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Deniz üzerine inşa edilen ikinci hava limanı olacak olan Rize Artvin Havalimanı’nın 3milyon yolcuya hizmet vereceği de aktarılanlar arasında yer alıyor. Ayrıca havalimanı hakkında genel bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında "Çalışmalarda karadan ve denizden yapılan dolguyla toplam 100 milyon ton genel saha dolgusu tamamlandı. İnşaat saha imalatında ise yüzde 98,86'ya ulaşıldı. Havalimanında toplamda 2 milyon 800 bin metrekarelik dolgu imalatı bulunuyor. Pistte ise konkase dolgu, alt temel, bitümlü temel ve binder imalatları tamamlanırken, taş mastik asfalt (TMA) tabakasının 2 bin 800 metresi tamamlandı. Apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel imalatları tamamlanırken, apronda zayıf ve kaliteli beton imalatları, taksi yolunda ise bitümlü temel, binder ve TMA tabakalarının imalatları tamamlandı. Havalimanında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel imalatları sona ererken, apron ve taksi yolunda imalatlar gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel ve uzunluğu 4550 metre olan kronman duvarı imalatı tamamlandı." ifadelerini kullanmıştı. Son hazırlıkları tamamlanan havalimanının Nisan ayında gerçekleştirilecek test uçuşlarının ardından halka açılacağı aktarıldı.Birçok kişi havalimanının açılışıyla ilgili bilgileri yakından takip ediyor.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.