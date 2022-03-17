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Anlamlı ve Dualı Berat Kandili Mesajları! 2022 Beraat Kandili Mesajları Neler?

Berat Kandili'nin gelmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili olarak araştırmalara başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında anlamlı ve dualı Berat Kandili mesajları neler sorusu yer alıyor. Peki, anlamlı ve dualı Berat Kandili mesajları neler? Berat Kandili sözleri neler? İşte detaylar...

Ekleme: 17.03.2022 - 09:56 Güncelleme: 17.03.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Anlamlı ve Dualı Berat Kandili Mesajları! 2022 Beraat Kandili Mesajları Neler?
Berat Kandili’nin gelmesinin ardından birçok kişi sevdiklerine iyi dileklerini iletmek için konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında anlamlı ve dualı Berat Kandili mesajları neler ve 2022 Berat Kandili mesajları neler sorusu yer alıyor. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olalar sevdiklerinin ve akrabalarının kandilini kutlamak için anlamlı ve dualı sözler arayışına girdi. Anlamlı ve dualı Berat Kandili mesajları neler sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

Anlamlı ve Dualı Berat Kandili Mesajları Neler?


Anlamlı ve dualı Berat Kandili mesajları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında en anlamlı Berat Kandili mesajları nelerdir sorusu yer alıyor. İşte oldukça aratılan en güzel Berat Kandili mesajları;

Berat Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Berat gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim.

Anlamlı ve Dualı Berat Kandili Mesajları! 2022 Beraat Kandili Mesajları Neler?

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.
Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun. olsun.
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Beraat kandili ALLAH’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Berat Kandiliniz kutlu olsun…
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Anlamlı ve Dualı Berat Kandili Mesajları! 2022 Beraat Kandili Mesajları Neler?

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat kandilin mübarek olsun…
TaIihiniz gözIeriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzeI, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutIu, aşkınız berat kadar mukaddes, duaIarınız istediğiniz gibi makbuI oIsun.
Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.
Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

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