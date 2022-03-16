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İzmir'de kızıl gökyüzü şaşkınlığı!

İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.

Ekleme: 16.03.2022 - 10:12 Güncelleme: 16.03.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de kızıl gökyüzü şaşkınlığı!
İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.


Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı', ‘Kızıl Gökyüzü İzmir'e çok yakıştı' gibi yorumlarda bulundu.

İzmir'de kızıl gökyüzü şaşkınlığı!

İzmir'de kızıl gökyüzü şaşkınlığı!


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