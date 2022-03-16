CHP'li ABB ulaşıma zam yaptı! öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti!
Başkent'te tam bilet ücreti 4.50 TL'den 6.50 TL'ye, öğrenci bileti ise 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi. Bu durumu protesto etmek isteyen bir grup öğrenci Kızılay'daki metro istasyonunda bir araya geldi. Turnikeden kart basmadan geçen öğrencilerden çoğu gözaltına alındı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş'la anlaşamayan özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafı kontak kapatma eyleminde bulunmuştu.
15 Mart itibariyle ise Ankara'da toplu ulaşıma yapılan zam yapıldı.
Buna göre UKOME'de alınan karara göre Başkent'te tam bilet ücreti 4.50 TL'den 6.50 TL'ye, öğrenci bileti ise 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi.
ÖĞRENCİLERDEN ZAM EYLEMİ
Toplu ulaşıma gelen zamların ardından Ankara'da öğrenciler, Kızılay'daki metro istasyonunda eylem gerçekleştirdi. Protestoda 'Zam zam nereye kadar bitti buraya kadar' sloganları atıldı. Taşınan pankartlarda ise 'Yetersiz Bakiye' yazıları dikkat çekti.
TURNİKEDEN ATLADILAR
Bir grup öğrenci ise kart basmadan turnikeden atlayarak metroya binmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.