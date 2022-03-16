CHP'li ABB ulaşıma zam yaptı! öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Mansur Yavaş'la anlaşamayan özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafı kontak kapatma eyleminde bulunmuştu.15 Mart itibariyle ise Ankara'da toplu ulaşıma yapılan zam yapıldı.Buna göre UKOME'de alınan karara göre Başkent'te tam bilet ücreti 4.50 TL'den 6.50 TL'ye, öğrenci bileti ise 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi.ÖĞRENCİLERDEN ZAM EYLEMİToplu ulaşıma gelen zamların ardından Ankara'da öğrenciler, Kızılay'daki metro istasyonunda eylem gerçekleştirdi. Protestoda 'Zam zam nereye kadar bitti buraya kadar' sloganları atıldı. Taşınan pankartlarda ise 'Yetersiz Bakiye' yazıları dikkat çekti.TURNİKEDEN ATLADILARBir grup öğrenci ise kart basmadan turnikeden atlayarak metroya binmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.