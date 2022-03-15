Masumlar Apartmanı Yeni Bölümde Neler Olacak? Masumlar Apartmanı Safiye İyileşecek Mi?

Masumlar Apartmanı Yeni Bölümde Neler Olacak?



Masumlar Apartmanı Oyuncuları Kimler?



Masumlar Apartmanı dizisi yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle dizi severler arama motorlarına öneldi.vesorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Masumlar Apartmanı dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümde Safiye doktora gitmeye ikna olacak. Gülben ise ablasına haile olduğunun müjdesini verse de başkalarına söylemekten çekinir. Naci Safiye’nin doktora gitmeye başladığını öğrenince Safiye’ye hediye yollar. Fakat bu hediye Safiye’de başka duygular ortaya çıkaracaktır. Han ise Ceylan’ın hayatında birinin olup olmadığını öğrenmek için onu takip etmeye başlar.Masumlar Apartmanı oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren ilgiyle takip edilen dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte sık sık aratılan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu;Ezgi MolaSafiye Derenoğlu/Ataç 1-Birkan SokulluHan Derenoğlu 1-Merve DizdarGülben Derenoğlu/Bilen 1-55, 57-Aslıhan GürbüzCeylan Ongun 47-Atilla Şendil Memduh Tınaz 1-26, 28-47, 49-56, 58-Tansel Öngel Naci Ataç 11-27, 30-Esra Ruşan Esra Şafak 1-Metin Coşkun Hikmet Derenoğlu 1-Uğur Uzunel Esat Bilen 1-55, 57-Gizem Katmer Neriman Derenoğlu 1-Emir Özden Ege Özdemir 1-35, 37-47, 49-52, 54-Meriç ÖzkayaBayram 1-17, 19-49, 51, 53-Selim Can YalçınAnıl Saran 29-42, 45-48, 50-İpek Ayaz KortunçOkşan Namık 32-39, 41-42, 44, 46-49, 51-54, 56-Tülay BursaŞennur Bilen 36-37, 39, 41-45, 50-51, 57-Özlem UlukanSelvi 42-45, 51Hilal KuvvetSerap 42-45, 51Dicle KonuralpSertab 42-45, 51Emrah AltıntoprakBarkın 43, 48, 50-53, 58, 60-Balamir EmrenKemal 49, 51Zafer KalfaTuncay Bilen 51Kemal BalıbaşEkrem Bilen 51Barış ÇakmakHasan Bilen 51, 58Armağan OğuzMazlum (Mazo) 53-58Konuk karakterler[Coşkun Özmeriç27 Gamze'nin babası.Seda AkmanYağmur Ateş 27-31, 33, 35 Han'ın psikiyatrı. Han’ın terapiyi bırakması.-Flashback ve halüsinasyon karakterlerAçelya Devrim YılhanHasibe Derenoğlu 1-35, 37-55, 57-58, 60- Safiye, Han, Gülben ve Neriman'ın annesi, Meryem'in kızı ve Hikmet'in karısı. Felç nedeniyle öldü. Öldüğünden beri sürekli Safiye'ye halüsinasyon olarak görünmektedir.İrem Kübra BakırtaşSafiye Derenoğlu 1-22, 24-25, 27-30, 32-35, 37, 39-40, 43, 45, 47, 51, 54-55, 57-59 Safiye'nin gençliğiMert TümerHikmet Derenoğlu 1, 3-9, 18-19, 28, 30, 40, 54, 57-59 Hikmet'in gençliğiBerkay Celal ÇetinHan Derenoğlu 3, 5-9, 13-15, 17-20, 25, 28-30, 35, 37, 40, 50-51, 54, 56-59 Han'ın küçüklüğüEylül ŞenocakGülben Derenoğlu 3, 6-8, 13-14, 18, 25, 28, 32, 37, 40, 43, 45-47, 51, 54, 57-59 Gülben'in küçüklüğüSüleyman EymenEsat Bilen 7, 10, 32, 50, 56 Esat'ın küçüklüğüMelike TurnaoğluMelek 9, 14, 17, 37, 50, 56 Han'ın öğretmeniSidar TublekNaci Ataç 9-12, 14-16, 18-22, 27, 33, 37, 45, 51, 54-55, 58-59 Naci'nin gençliğiCeren YüksekkayaEla Özdemir 12, 15-17, 20, 23, 25-26, 28, 37 İnci ve Ege'nin annesi, Memduh'un kızı ve Haluk'un karısı. Trafik kazasında öldü.Yasemin Nil Yükselİnci Özdemir 15-17, 20, 23, 25-26, 28, 37 İnci'nin küçüklüğüMert AsutayHaluk Özdemir (Flashback) 15-17, 20, 23, 26, 28 İnci ve Ege'nin babası ve Ela'nın kocası. Siroz nedeniyle öldü.Ayaz AltıntaşEge Özdemir 15, 17 Ege'nin küçüklüğüNehir Çağla YaşarGülru Oktay 15, 18, 20, 33, 45 Gülru'nun gençliğiSerpil GülMeryem Kandemir 19-21, 24-25, 28-29, 32 Hasibe'nin annesi ve Safiye, Han, Gülben ve Neriman'ın anneannesi.Adin KülçeMazlum (Mazo) 56 Mazlum'un küçüklüğü