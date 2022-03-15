Masumlar Apartmanı Yeni Bölümde Neler Olacak? Masumlar Apartmanı Safiye İyileşecek Mi?
Masumlar Apartmanı dizisi birçok kişi tarafından beğeniyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak sorusu yer aldı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı Safiye iyileşecek mi:? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Masumlar Apartmanı dizisi yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak ve Masumlar Apartmanı Safiye iyileşecek mi soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle dizi severler arama motorlarına öneldi. Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak ve Masumlar Apartmanı Safiye iyileşecek mi sorusuna cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Masumlar Apartmanı Yeni Bölümde Neler Olacak?
Masumlar Apartmanı dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak sorusu yer alıyor. Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümde Safiye doktora gitmeye ikna olacak. Gülben ise ablasına haile olduğunun müjdesini verse de başkalarına söylemekten çekinir. Naci Safiye’nin doktora gitmeye başladığını öğrenince Safiye’ye hediye yollar. Fakat bu hediye Safiye’de başka duygular ortaya çıkaracaktır. Han ise Ceylan’ın hayatında birinin olup olmadığını öğrenmek için onu takip etmeye başlar.
Masumlar Apartmanı Oyuncuları Kimler?
Masumlar Apartmanı oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren ilgiyle takip edilen dizi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte sık sık aratılan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu;
Ezgi Mola
Safiye Derenoğlu/Ataç 1-
Birkan Sokullu
Han Derenoğlu 1-
Merve Dizdar
Gülben Derenoğlu/Bilen 1-55, 57-
Aslıhan Gürbüz
Ceylan Ongun 47-
Atilla Şendil Memduh Tınaz 1-26, 28-47, 49-56, 58-
Tansel Öngel Naci Ataç 11-27, 30-
Esra Ruşan Esra Şafak 1-
Metin Coşkun Hikmet Derenoğlu 1-
Uğur Uzunel Esat Bilen 1-55, 57-
Gizem Katmer Neriman Derenoğlu 1-
Emir Özden Ege Özdemir 1-35, 37-47, 49-52, 54-
Meriç Özkaya
Bayram 1-17, 19-49, 51, 53-
Selim Can Yalçın
Anıl Saran 29-42, 45-48, 50-
İpek Ayaz Kortunç
Okşan Namık 32-39, 41-42, 44, 46-49, 51-54, 56-
Tülay Bursa
Şennur Bilen 36-37, 39, 41-45, 50-51, 57-
Özlem Ulukan
Selvi 42-45, 51
Hilal Kuvvet
Serap 42-45, 51
Dicle Konuralp
Sertab 42-45, 51
Emrah Altıntoprak
Barkın 43, 48, 50-53, 58, 60-
Balamir Emren
Kemal 49, 51
Zafer Kalfa
Tuncay Bilen 51
Kemal Balıbaş
Ekrem Bilen 51
Barış Çakmak
Hasan Bilen 51, 58
Armağan Oğuz
Mazlum (Mazo) 53-58
Konuk karakterler[
Coşkun Özmeriç
27 Gamze'nin babası.
Seda Akman
Yağmur Ateş 27-31, 33, 35 Han'ın psikiyatrı. Han’ın terapiyi bırakması.
-Flashback ve halüsinasyon karakterler
Açelya Devrim Yılhan
Hasibe Derenoğlu 1-35, 37-55, 57-58, 60- Safiye, Han, Gülben ve Neriman'ın annesi, Meryem'in kızı ve Hikmet'in karısı. Felç nedeniyle öldü. Öldüğünden beri sürekli Safiye'ye halüsinasyon olarak görünmektedir.
İrem Kübra Bakırtaş
Safiye Derenoğlu 1-22, 24-25, 27-30, 32-35, 37, 39-40, 43, 45, 47, 51, 54-55, 57-59 Safiye'nin gençliği
Mert Tümer
Hikmet Derenoğlu 1, 3-9, 18-19, 28, 30, 40, 54, 57-59 Hikmet'in gençliği
Berkay Celal Çetin
Han Derenoğlu 3, 5-9, 13-15, 17-20, 25, 28-30, 35, 37, 40, 50-51, 54, 56-59 Han'ın küçüklüğü
Eylül Şenocak
Gülben Derenoğlu 3, 6-8, 13-14, 18, 25, 28, 32, 37, 40, 43, 45-47, 51, 54, 57-59 Gülben'in küçüklüğü
Süleyman Eymen
Esat Bilen 7, 10, 32, 50, 56 Esat'ın küçüklüğü
Melike Turnaoğlu
Melek 9, 14, 17, 37, 50, 56 Han'ın öğretmeni
Sidar Tublek
Naci Ataç 9-12, 14-16, 18-22, 27, 33, 37, 45, 51, 54-55, 58-59 Naci'nin gençliği
Ceren Yüksekkaya
Ela Özdemir 12, 15-17, 20, 23, 25-26, 28, 37 İnci ve Ege'nin annesi, Memduh'un kızı ve Haluk'un karısı. Trafik kazasında öldü.
Yasemin Nil Yüksel
İnci Özdemir 15-17, 20, 23, 25-26, 28, 37 İnci'nin küçüklüğü
Mert Asutay
Haluk Özdemir (Flashback) 15-17, 20, 23, 26, 28 İnci ve Ege'nin babası ve Ela'nın kocası. Siroz nedeniyle öldü.
Ayaz Altıntaş
Ege Özdemir 15, 17 Ege'nin küçüklüğü
Nehir Çağla Yaşar
Gülru Oktay 15, 18, 20, 33, 45 Gülru'nun gençliği
Serpil Gül
Meryem Kandemir 19-21, 24-25, 28-29, 32 Hasibe'nin annesi ve Safiye, Han, Gülben ve Neriman'ın anneannesi.
Adin Külçe
Mazlum (Mazo) 56 Mazlum'un küçüklüğü