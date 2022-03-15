  • USD: 14,75 - 14,78
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kiev'i savunan komutanlardan şehirdeki son durum...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in savunmasından sorumlu iki general Rus topçusunu şehirden uzak tutmak için büyük çaba harcadıklarını belirtti. Komutanlar, Kiev'in arazi yapısının kendilerine avantaj sağladığını söylüyor.

Ekleme: 15.03.2022 - 17:19 Güncelleme: 15.03.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Kiev'i savunan komutanlardan şehirdeki son durum...
Pazartesi günü dokuz katlı bir apartmanı vuran Rus füzesi, en az bir kişinin ölümüne yol açarken, yaşanmaz hale gelen binada onlarca kişi evsiz kaldı.

Apartman sakinlerinin çoğunun sığınakta olması daha büyük bir faciayı önledi. Fakat Kiev'in merkezi ve dış mahallelerinin birçoğu henüz saldırıya hedef olmadı.

Kiev sakinlerinin yaklaşık yarısının ülke dışına ya da Ukrayna'nın batısına kaçtığı düşünülüyor. Kalanlar ise saldırı tehlikesi altında yaşıyor.

Nehirler ve turbalıklar
Orgeneral Andriy Krişenko, kentin Rus füzelerine maruz kaldığını kabul etmekle beraber, arazi yapısının kendileri açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Kiev ve çevresi, Dinyeper nehri ve kollarının böldüğü büyük bir alana yayılıyor.

Orgeneral Krişenko, 'Kentin büyüklüğü bir yandan savunmasını zorlaştırıyor, ama öte yandan bu bizim için aynı zamanda avantaj' diye konuştu:

'Kente yaklaşırken nehirleri köprüleri aşmak zorundasınız. Askerlerimiz buralarda mevzileri güçlendiriyor. Kiev'in çevresinde Dinyeper'e bağlanan birçok küçük nehir ve turbalık mevcut. Yani büyük çaplı bir askeri harekâta uygun değil.'

Aynı zamanda Kiev Belediye Başkan Yardımcısı da olan Orgeneral Krişenko, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile benzer bir iyimserlik ve güven içinde konuşuyor.

Kiev bir sanayi şehri ve Ukraynalı komutan; atölye ve fabrikaları askeri mevzileri güçlendirecek malzeme üretimine yönlendirdiklerini anlatıyor. Beton blok, kum torbası ve tanklara karşı barikatlar gibi.

Orgeneral Sergiy Kniazev ve Andriy Krişenko, askeri üsteki interaktif ekran önünde, Rus birliklerinin iki ana koldan ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlatıyor.

Bunlardan biri Kiev'in doğusunda, diğeri de Rus ordusunun yaklaşık 64 kilometre uzunluğundaki zırhlı konvoyunun yer aldığı kuzeybatı hattında bulunuyor.

Ukraynalı komutanlar, konvoya saldırarak dağılmasını sağladıklarını ve artık bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.

Stratejik köprüler yıkılıyor
Orgeneral Kniazev, Rus ordusunun başkente en yakın olduğu mevzinin 20 km uzaklıkta, Irpin Nehri'nın karşı yakasında yer aldığını belirtti.

Ukrayna'nın iyi silahlanmış ve organize olmuş birlikleri, stratejik öneme sahip köprüleri havaya uçurarak önlem alıyor.

Binlerce sivil, bu köprülerden birinin yıkıntıları üzerinden geçtiğimiz günlerde Irpin kentinden kaçtı.

Orgeneral Kniazev, 'Ruslar peşlerinden gitmeyi başaramadı. Buralar sulak ve bataklık bir alan. Geçemiyorlar' dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Rusya Ukrayna savaşı açıklaması
Kiev'i savunan komutanlardan şehirdeki son durum...
İBB işçilerine zam yapıldığını açıklamıştı! İmamoğlu'nun zam yalanı ortaya çıktı!
Savaş günlerdir devam ederken Rusya neden Kiev'e giremiyor? Ukrayna'nın 'zaman' oyunu; 8 neden var...
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır Anneleri tepkisi: Otel odasına çağırdılar, ayaklarına gitmediler, gidemediler...
Özgür Özel'den TTB'yi eleştirenlere tehdit!
Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya Ukrayna savaşı uyarısı: 'Size de gelecekler'
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye'ye Patriot verilmemesi hataydı
Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'psikopat' demesiyle tanınan ünlü Rus modelin acı sonu!
İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek
ABD'li istihbarat yetkilileri bile şaşırdı kaldı! Putin'in gizemli mühimmatı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getiriyor
CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki çınarları kesmek için izin almadığı ortaya çıktı!
AK Parti'de Başkan Erdoğan ile toplantı sonrası açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mariupol'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama
Şaşırtan iddia: 'Putin’in 14 gün daha savaşacak gücü var'
Arap medyası: Türkiye Batı ile yaşanan dönüşümün merkezinde yer alıyor
Mariupol'deki Türkler ile ilgili MSB'den açıklama: Mayınlar temizlendi
Başkan Erdoğan'dan batı ülkelerine islamofobi tepkisi: Veba salgını gibi!
Eğitim cehaleti alır eşeklik baki kalır! Mühendis koca boşanmak isteyen karısının sırtına 'içinde şeytan var' diyerek sürekli sopayla vurdu
Üç başbakan Kiev'e gidiyor: Zelenskiy ile görüşecekler
Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti karnından 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı hasta kadın rahatladı

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Rus oligarklara 118 milyar dolarlık darbe! Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da var!

Rus oligarklara 118 milyar dolarlık darbe! Listede Putin'in çocukluk arkadaşları da var!

Çanakkale Köprüsü'nde açılışa iki gün kala eksiklikler gideriliyor!

Çanakkale Köprüsü'nde açılışa iki gün kala eksiklikler gideriliyor!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı