Türkiye ilk tank ihracatını gerçekleştirdi!

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, 10'dan fazla yerli ve yabancı sözleşme yürüttükleri 2021 yılının FNSS için çok yoğun geçtiğini söyledi.Genel olarak hedeflerine ulaştıkları, başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Kurt, çok sayıda projede öngörülen tarihleri yakalamak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlanan uluslararası seyahatlerden kaynaklanan zorluklara rağmen ihracat projelerini de sürdürdüklerini anlatan Kurt, şöyle konuştu:'Umman'da teslimatlarımızı tamamlamayı başardık. Son gönderilen araçların kabulleri yapıldı. Lojistik anlamında yapılması gereken bazı eğitimler, seyahat kısıtlamaları nedeniyle gecikse de onlar da tamamlanmış durumda. Yılı yaklaşık 18 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalayarak tamamladık. Bu sözleşme, Umman'daki büyük ana sözleşmemizin tamamlayıcısı niteliğindeydi. Malezya'da kurtarma araçları dışında Türkiye'den yaptığımız teslimatlarımız tamamlanmıştı. Daha çok Malezya'da ortağımız DEFTECH'in üretimine destek verdiğimiz bir yıl olarak geçti. Son kalan ve değişen ihtiyaç çerçevesinde yeni tasarım olan kurtarma araçlarının teslimata hazır hale gelmesine yoğunlaştık geçtiğimiz yıl. Bu yıl içinde bu araçların teslimatları da tamamlanacak. Filipinler'de 2 yeni projeye imza atmıştık 2020 sonunda. 2021, bu ürünlerin tasarımlarının tamamlanarak ilk ürünlerin üzerinde çalışılmaya başlamakla geçti.'Türk savunma sanayisinin tank sınıfında ihraç ettiği ilk araç Kaplan MT'ye ilişkin soruları da yanıtlayan Kurt, Endonezya'nın ihtiyaçları için geliştirilen projeyi PT Pindad ile yürüttüklerini söyledi. Kurt, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:'İlk teslimatlar knock-down kitlerdi, onları halihazırda gönderdik. PT Pindad, Endonezya'da iş birliği yaptığımız ortağımız, montaj işlemleri başlıyor. 18 tanktan 10 tanesi komple gönderilecek. Onlar da yazdan önce gönderilecek. Nisan-mayıs aylarında direkt tamamlanıp FNSS'te, Malezya'ya gönderilecek. Kule montajları sadece orada yapılacak. Projemiz bu yıl itibarıyla tamamlanmış olacak. İkinci bir paketle ilgili görüşmeler var, bütçe çalışmaları var. Endonezya'nın şu an için çalışma sistemi böyle, yıllık bütçe ayrılıyor. Envantere girip, sahaya çıkıp kullanılmaya başlandıktan sonra daha büyük miktarlarda talep gelecek. Toplamda çok fazla sayıda ihtiyaçları var. Dolayısıyla o toplam sayıya sonuçta ulaşacağız. Bunun yöntemi nasıl olacak, onu konuşuyoruz. Bu ilk parti siparişin toplam parti içinde çok küçük bir kısım olduğunu söylemekle yetineyim.'Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi.Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, 'Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var.' dedi.Endonezya'nın talebi doğrultusunda tankta Belçika yapımı bir silah kulesi kullanıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:'Dünyada böyle az sayıda kule var şu an için. Bizim de bazı planlarımız var. ASELSAN'ın da planları olduğunu biliyorum. Bir kule geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet, olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun ve çok maliyetli süreçler, iyi planlamak lazım. Tek başımıza maliyetini karşılayabileceğimiz işler değil. Dolayısıyla bu konuda eğer kullanıcımızdan yeşil ışık alırsak ivme kazanacağını düşünüyorum ama şu anda henüz böyle bir gelişme yok.'İhracat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kurt, farklı ülkelerde ürünlerine uyabilecek projelerde tüm güçleriyle var olduklarını söyledi.Bu tür çalışmaları çok fazla duyurmadıklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:'FNSS'ye ne oldu, büyük ihracat projeleri artık yok mu? diye düşünenler olabiliyor. Şu anda azaldı denilen durumda bile 4 ihracat projemiz devam ediyor. Bizim ihracat pazarlarımızda önemli dezavantajlar oluştu bir süredir. Öncelikle, petrol fiyatlarında iki sene önce ciddi bir düşüş oldu. Kovid etkisiyle bütün ülkeler kapandı, tüm temaslar durdu. Bu ikisinin yeni ihracat imkanları üzerinde önemli olumsuz etkilerini yaşadık. Üçüncü etki olarak da şu anda çok ciddi bir toparlanma sürecine giren ilişkiler vardı. Olumsuz politik ilişkilerin de bir süre ters etkilerini yaşadık. Üç etken de tek başlarına zaten önemliyken bunların üçü bir arada yaşanınca tabii ki etkilendik. Ama bunların hepsi Allah'a şükür geri geliyor. Dolayısıyla yine hızlı bir döneme girilecektir. Zaten bildiğimiz, takip ettiğimiz, tespit ettiğimiz ve başat rol oynadığımız önemli, büyük projeler var ama şimdi bunu anons etmeyeceğim. Dolayısıyla FNSS'yi merak eden, seven arkadaşlarımız gönüllerini rahat tutsunlar. Yine önemli ve büyük ihracat projeleri gelecektir.'Yeni pazarlarda da girişimleri olduğunu belirten Kurt, bunun yanında Orta Doğu ve Uzak Doğu gibi çok daha fazla yoğunlaştıkları pazarlar bulunduğunu, farklı coğrafyalara ise proje bazlı baktıklarını ifade etti.Son 2-3 yılda Türk savunma sanayisinin çok sayıda yeni ürün geliştirdiğine işaret eden Nail Kurt, şöyle konuştu:'Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu ürünleri, sahaya çıktığında ihracata da önemli bir güç çarpanı olarak olumlu yansıyacaktır. Daha biz burada tasarlarken prototipini görüp, bunu mu yapıyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetleri kullandı mı? diye soruyorlar. Hemen ilgileniyorlar, heyetler geliyor, gidiyor. Bu ürünler çıktıkça ihracata da etkisi çok olumlu olacaktır. Bu sadece FNSS için değil, tüm savunma sanayimiz için geçerli.'Savunma sanayisine ilgi duyanların sektörü aynı dikkat ve merakla takip etmelerini isteyen Kurt, 'Gördükleriyle, duyduklarıyla önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde çok daha fazla gururlanacaklar. Biz de bu sektörün lokomotiflerinden biri olmaya devam edeceğiz. Bu sözü vermiş olayım.' dedi.