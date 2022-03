Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den kritik F-35 ve S-400 açıklaması! Milli Altay Tankı için tarih verdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya Diplomasi Forumu kapsamı bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Demir, Rusya Ukrayna Savaşı konusuna değinerek, İHA-SİHA, S-400, F-35, Patriot ve Altay Tankı başta olmak üzere kritik değerlendirmelerde bulundu."Şu anda sıcak ortamda bir şey söylemek çok zor aslında. Ukrayna'da şuanda bir can pazarı yaşanırken, projeler üzerine konuşmak çok anlamlı değil. Beklemedeyiz doğrudan bir olumsuzluk yok. MİLGEM tipi bir korvetin inşası zaten Türkiye'de devam ediyor. Bunun devam etmesi ile ilgili bir sorun olmaz. Ama tabi bu konuda geleceği planlamak açısından şu anda konuşulacak bir ortam çok yok. Umudumuz inşallah bir an önce ateşken ve barış tesis edilir. Ondan sonra projelerin akıbetini konuşuruz.Şu anda herhangi bir projenin konuşulması gerçekten anlamlı değil özelikle de Ukrayna açısından. Rusya ile S-400 projesinde şu aylarda çok kritik bir adım atacağız. Ortalık sakinleşince onların akıbetini düşüneceğiz. SİHA'lar konusunda ise performansı ve yapabilecekleri çeşitli ortamlarda görüldü. Ukrayna konusunda özelikle SİHA'ların gündeme getiriliyor olması çok anlamlı değil. Çünkü bizim verdiğimiz ürünler artık o ülkenin malı olur.Ülkeler bunları kullanma konusunda tabi ki serbesttir. Ürünlerin kaynağı Türkiye olabilir ama artık o ürün, o ülkenin malıdır. Şimdiye kadar biz de çeşitli ortamlarda karşımızdaki hasımlarda birçok ülkenin silahını gördük. Yaklaşımımız budur. Bizim Türkiye olarak tavrımız yangına körükle gitmemek. Herkesin de yangına körükle değil de hortumla gidip söndürmesini bekliyoruz.O ülkeler (Baltık )hazırlık ve farkındalık dönemi yaşıyorlar. Temaslarımız oldu. Şu günlerde herkes de bir telaş var. Hangi üründen ene kadar alınabilir diye kafalarında liste oluşturma aşamasında olduklarını düşünüyoruz. Falanca üründen şu kadar sipariş gibi bir konu şu an için gündemde yok. Türkiye'yi sadece SİHA'lar değil, birçok ürün konusunda kapısı çalınacak ülke durumuna getirecektir.Her muhaberede hava saldırısı olur. Eğer havadan gelen saldırıları durduramıyorsanız, birçok saldırıya maruz kalabiliyorsunuz. Hava savunma sistemi konusunda biz şunu söylüyoruz: şuanda kuvvetlerimizin kullanımında olan 4 tip hava savunma sistemimiz var. 3-4 sene öncesine kadar bu rakam sıfırdı. Korkut, Sungur, HİSAR A+, HİSAR O+ devrede. Siper'in ilk atışını yaptık. Siper'in de çok kısa zamanda kendi içinde evrimleşeceği bir süreci yaşayacağız.Çeşitli menzil, kabiliyet ve arayıcı başlık modellerinde ürünlerimiz teker teker sahaya çıkacak. Hava savunma önemli bir konu. Tabi Türkiye şu anda kadar havadan saldırıyı uçaklarla durdurma anlamında kullanırken, şimdi alt katmanda oldukça önemli kabiliyetler edindi. S-400'ü de ihmal etmemek lazım dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden birisi. O da hava savunma konusunda büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum.S-400 sürecinin eşyanın tabiatına uygun olarak hızlanmasını zaten beklemiyorduk. Sözleşmesel hükümlülükler olarak bir sıkıntımız yok. Herkes kendi hükümlülüklerin yerine getirme konusunda kararlı. Bunun geçekleşmesi, sahaya uygulanması, daha çok teknik değerlendirmeler yapılması gerektiği için süreç tabiatı icabı uzadı. Sözleşme ve temas anlamında bir sıkıntı yok.Bu konuda konuşmak için çok erken. Türkiye'nin yaklaşımı olumlu ilişkiler kurmak yönünde. Eskisi gibi ithal eden, bağımlı değiliz. Bu İsrail için de geçerli başka ülkeler içinde söz konusu. Bizim özelikle stratejik ürünlerde bağımlılığı sıfıra indirme konusunda kararlıyız. Bu konuda dünyadaki bütün kapılar açılsa, bedava ürün yağdırsalar istemiyoruz.Görüşme trafiği başladı. Konuşulmayan bir süreç. Karşılıklı dinleme anlama ve noktasında adımlar atıldı. Talep ne çözümün adımları ne olabilir bunların konuşmasına devam etmek durumunda karar alırız demek için erken. Diyaloğun başlaması olumlu bir konu. F35 kapandığını ve biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini düşünüyoruz. MMU, Hürjet gibi projelerimizde çeşitli alt kabiliyetleri oluşturacak olanca günümüzle geliştirmek durumundayız. F-16 modernizasyonu konusunda kararlıyız ve biz bunu yaparız.Patrioyla ilgili masada şu anda bir talep yok. Savunma sanaiyinin bakış açısına göre biz o defteri kapattık. Bu konu savunma başkanlığından çıkmıştır. Akıntıya kürek çekmek de doğru değil. Zaten muhatap olarak alınmayacağımıza göre o konu savunma sanayi başkanlığından çıktı. Gündemimizde değil.Motor geldi. Motorun güç sistemlerinin şu anda testleri yapılıyor. Mayıs'ı bekliyoruz. Tankının prototipini o motorla göreceğiz. O denklemde bir gerileme yok.Bir potansiyel taşıdığı muhakkak. İlişkilerin bozulması ya da gerilimi konusunda Türkiye hiç bir zaman gerilimi oluşturan taraf olmadı. Türkiye'nin ürün ve kabiliyetlerinin. Ne seviyede olduğu artık bilinen ve takdir gören bir konu. Gelişmeler bekliyoruz. Günü geldiğinde göreceğiz.