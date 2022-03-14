14 Mart Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

14 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?





Altın Fiyatları Artacak Mı?

14 Mart günü sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında altın fiyatları yer alıyor. Arama motorlarına yönelen birçok yatırımcı konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.vesoruları oldukça merak ediliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar da yakından takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.14 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bu durumdan oldukça etkilenen altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği araştırılmaya başlandı. İşte 14 Mart altın fiyatları;ALIŞ: 851,48SATIŞ: 882,34ALIŞ: 6.246,00SATIŞ: 6.336,00ALIŞ: 6.190,00SATIŞ: 6.267,00ALIŞ: 5.983,78SATIŞ: 6.104,95ALIŞ: 3.057,00SATIŞ: 3.099,00ALIŞ: 1.527,00SATIŞ: 1.549,00ALIŞ: 940,54SATIŞ: 940,75Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak yatırımcılar tarafından yapılacak açıklamalar da ilgiyle takip edildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası faiz kararına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor. Gram altın fiyatının 900 TL altına sarkması güçlü bir ihtimal. Şahsen alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Ons altında da 2 bin dolar altına sarkmalar olacak. Bir şey sürekli yükselmez. Birkaç hafta sabırla bekleyiniz. Yüksek fiyatlardan alanlar düşük fiyatlardan da almak isteyecektir” açıklaması yapıldı. Ayrıca , “Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2 bin 70 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3 bin dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor” sözlerini ekledi. Ayrıca ek bilgilendirme olarak "Kovid 19 sürecinde yeni bir trend başladı. Yeni finansal düzenle birlikte insanların enflasyonla fakirleştiği, kitlesel göçlerin olduğu bir sürece girdik. Yapılacak tek mantıklı şey insanların geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak yeni dünya düzenine ayak uydurması gerekiyor. Varlıklarına sahip çıkması gerekiyor. Kumar piyasasından uzak durmalı. Kumar piyasası derken yeni enstrümanları, masa başında oturan kişinin oturduğu yerden para kazandığı bir sistemi gözlemliyorum. Enflasyonun geçici olduğunu söylediler. Altın ve gümüş gibi emtiaları baskı altında bıraktılar. Altın ve gümüş enflasyonu sevdiği için enflasyonun olduğu yerde değer artışı yaşarlar. Sürekli altın ve gümüş satarak fiyat artışlarının önüne geçtiler ve geçici bir enflasyona inandırmaya çalıştılar.” İfadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.