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Unkapanı Köprüsü'nde yine açılma: 3 gün üst üste..

Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktasında yine ayrılma oldu. Köprünün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Beyoğlu istikametinde ise trafik normal akışında devam ediyor.

Ekleme: 13.03.2022 - 12:15 Güncelleme: 13.03.2022 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Unkapanı Köprüsü'nde yine açılma: 3 gün üst üste..İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında yeniden açılma yaşandı. Köprünün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Beyoğlu ile Fatih'i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü'nde dün ve önceki gün de yine bağlantı noktasında ayrılma yaşanmıştı.

Köprü bir süre trafiğe kapanmıştı. Bağlantı noktasında açılma olduğu ihbarıyla olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Unkapanı Köprüsü'nde yine açılma: 3 gün üst üste..

Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açılmıştı.
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