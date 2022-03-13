  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamlarından O.Ç.’nin itirafları yeni para trafiğini deşifre etti. TransferWise’le Türkiye’ye aktarılan, cezaevindeki ve ihraç edilmiş FETÖ’cülere dağıtılan para milyon dolarları buluyor. Para trafiğini ise firari FETÖ’cü Mehmet Köken yönetiyor.

FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
Ekleme: 13.03.2022 - 09:22 Güncelleme: 13.03.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
FETÖ’nün Türkiye’ye para girişini paravan şirketler üzerinden sağladığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada O.Ç.’nin mahrem imam olduğu tespit edildi. Gözaltı kararı çıkartılan şüpheli, Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda itirafçı olmak isteyen O.Ç., örgütün finans yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdi. Bu doğrultuda 5 kişi daha gözaltına alındı.

25 YIL HAPİS TALEBİ
Başsavcılık, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda teknik uzman yardımcısıyken ihraç edilen O.Ç. ile Maliye Bakanlığı’ndan ihraç vergi müfettişi A.S. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede sanıkların “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçlarından 25 yıla kadar hapsi istendi.

TRAFİĞİ O YÖNETİYOR
İddianameye göre FETÖ, 15 Temmuz’dan sonra örgütten kopuşları önlemek için maddi yardıma başladı. Bu kapsamda kamudan ihraç edilen ve cezaevinde bulunan mensuplarının ailelerine belirli periyotlarla para dağıttı. Para dağıtımının paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgütün Hava ve Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey sorumlu olan ve şu anda yurt dışında kaçak bulunan Mehmet Köken’in Türkiye’ye para girişini yönettiği belirlendi.

PARALAR İRLANDA’DAN
Para trafiği şöyle işliyor: ABD merkezli bir şirket kuran örgüt, uluslararası faaliyet gösteren online alışveriş sitesi ve kendilerine ait e-ticaret sitesinde Türkiye’de üretilen mutfak gereçleri satıyor. Türkiye’de de bir firma kuruluyor. ABD’de vergi sistemi ve para kontrolü sıkı olduğundan İrlanda’da başka bir şirket daha kurulup, İrlanda’daki şirketten Türkiye’deki şirkete fatura kesiliyor. Türkiye’deki şirket de ABD’deki şirkete faturalandırarak paranın İrlanda’da toplanması sağlanıyor.

MİLYONLARI AKTARDILAR
Para, İrlanda’daki firmanın TransferWise hesabı üzerinden Türkiye’deki mensuplarının hesaplarına aktarılıyor. Paravan şirketler üzerinden ülkeye para sokan FETÖ, e-ticareti de bu sisteme dahil etmiş. Yabancı ülke menşeili online satış sitesinde hesap açan FETÖ’cülerin, elde edilen karı kurye olarak kullandığı örgüt üyelerine gönderdiği, bu kişilerin de cezaevlerindeki örgüt mensupları ya da ihraç edilen üyelerine aktardığı, örgütün bu yöntemle milyonlarca lira dağıttığı belirtiliyor.

Şirketin yıllık geliri 20 milyon dolar
-Örgüt, para transferlerinin dikkat çekmemesi için ABD ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılan para gönderme ve alma sistemi TransferWise’yi kullanmış. A.S., “Bu sistem üzerinden para gönderimi ve alımı yaptığınızda takibi devlet tarafından daha zordur. TransferWise sistemindeki hesabın takibinin ve el koymasının zor olmasından dolayı bu sistemi kullanıyoruz” dedi.

-A.S., “ABD’deki firmanın yıllık gelirinin ortalama 20 milyon dolar civarında olduğunu biliyorum. Örgüt üyelerine yardım amacıyla, kazandıkları bu paradan Türkiye’ye gönderiyorlardı. Gözaltına alınmasam paraları Mehmet Köken’in bana yönlendireceği şahıslara verecektim” dedi.

-İtirafçı A.S., Mehmet Köken’in yönlendirmesiyle ABD merkezli bir web sitesinde mağaza açtığını anlattı: “500 bin TL kar elde ettim. Parayı Köken’in yönlendirmesiyle işe aldığım örgütle irtibatlı kişilere çalışma ücreti olarak verdim.”

-O.Ç. ise Ankara terör polisine verdiği ifadesinde, “Mehmet Köken’den, 2016’dan 2022’ye kadar örgüt üyelerine dağıtılması için para aldım. Mehmet Köken tarafından ticaret kisvesi altında örgüt üyelerine yardım amacıyla Türkiye’ye aktarılan paraları A.S. yönetiyordu” bilgisini verdi.
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılıyor! 'En'lerin projesinde bu detaylara dikkat: Türkiye'de ilk olacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandil'in kiralıkları
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!
Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk
İngiliz The Economist, Millet İttifakı'nın adaylık kavgasına daldı!
İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
CHP'li İBB'nin kar mücadele etmediği İstanbul'dan dehşet görüntüler!
Mesaj atmayı bari becerin! CHP'li İBB'den Milli şaire büyük saygısızlık!
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor
Hava ulaşımına kar engeli!
Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu