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Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü!
Ekleme: 13.03.2022 - 17:30 Güncelleme: 13.03.2022 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ele alındı.

ÖNCELİKLİ KONU: RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.


BAŞKAN ERDOĞAN'A 'DİPLOMATİK ÇABA' TEŞEKKÜRÜ

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Başkan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü!
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