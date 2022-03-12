Rusya Ukrayna savaşında kritik gelişme: Rusya'dan Kiev hazırlığı! Ukrayna'dan şok baskın...

Dünyanın gözünün çevrildiği Rusya Ukrayna savaşı 17. gününe girdi. Savaş 17. gününde de şiddetli bir şekilde sürüyor. Rus askeri güçleri, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdı. Zelenskiy olayı, 'demokrasiye karşı işlenen bir suç' olarak niteledi. Öte yandan; ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatı verdiğinden beri Rus nükleer konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmediklerini söyledi. İşte son dakika Rusya Ukrayna savaşı haberleri!04.39 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.04.15 ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze geliştirme faaliyetlerinde katkısı bulunduğu gerekçesiyle 3 Rus şirketine ve ilgili 2 kişiye yönelik yaptırım uygulanacağını duyurdu.03.18 Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.03.07 Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti. İki kentte de gece boyunca gökyüzü, Rusya tarafından atılan bombalarla aydınlandı.02.12 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ve buna bağlı yaptırımların enflasyonist baskılar ile tedarik zinciri aksamaları gibi mevcut riskleri şiddetlendirdiğini bildirdi.01.15 ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 3 yakın aile üyesi, Rus iş insanı Viktor Vekselberg, VTB Bank'ın yönetim kurulu ve 12 Duma üyesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Rus elitine yaptırım uyguladı.01.07 İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk trafiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taviz içeren taleplerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ulaştırdığı ve "daha fazla kan dökülmemesi için teklifi kabul etmesi" telkininde bulunduğu öne sürüldü.00.44 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.00.01 ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatı verdiğinden beri Rus nükleer konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmediklerini söyledi.23.49 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı.Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını bildirdi.Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.23.26 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.23.15 ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceğini duyurdu.22.51 Ukrayna: Rusya ateşkesi ihlal etti. Cuma günkü saldırılar yüzünden tahliyeler yapılamadı.22.14 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 3 bin 346 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.21.50 Borrell, Rusya'ya yönelik sektörel yaptırımların kişisel yaptırımlarla desteklenmesi çağrısında bulundu21.23 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.RUS GÜÇLERİN KİEV YAKININDA21.01 Rus ordusunun Kiev'e iki paralel koldan ilerlediği bildiriliyor19.58 AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız." dedi."ÖZGÜRLÜK SAVAŞIMIZI KAZANACAĞIZ"18.57 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Meclisi'ne hitap etti. Rusya-Ukrayna savaşında, dünya ile büyük bir ittifak kurduklarını dile getiren Zelenski, "Bizler özgürlük için bir aradayız ve özgürlüğü oluşturacağız. Bu savaşı kazanacağız. Özgürlüğümüzü koruyacağız." dedi.BİDEN, YENİ YAPTIRIMLARI AÇIKLADI18.33 Biden, "Alkol, deniz mahsulleri ithalatını durduruyoruz. Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Ticaretten kayırılan ülke statüsünden çıkarıyoruz. Bunlar atacağımız son adımlar değil. Putin'i sert bir şekilde vuracağız dedik." dedi.18.17 Ukrayna ordusu, Mariupol kentindeki bir sokakta ilerleyen Rus tankını pusuya düşürerek imha etti.17.56 Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna'ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.17.27 Rusya'da, sosyal medya sitesi Instagram'a erişim engellendi.14:40 İngiltere, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'ndaki 386 milletvekiline yaptırım kararı aldı.14:30 Putin'den yeni açıklamalar geldi. Ukrayna ile görüşmelerde olumlu değişiklikler var...14.01 Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya ile devam eden çatışmalarda askerlerden çok sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.11.45 Ukrayna'da harekatına devam eden Rus ordusunun 353 tank, 57 uçak ve 83 helikopter kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-11 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 57 uçak, 83 helikopter, 353 tank, 1165 zırhlı araç, 125 top, 58 roketatar sistemi ve 31 hava savunma sistemi imha edildi.Rus güçleri ayrıca son 16 günde Ukrayna'da 558 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.11.30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşacak olanları ülkeye kabul edeceği ve maaş ödeyeceğine ilişkin hamlesine aynı kartla karşılık verdi. Kremlin'den gelen habere göre Vladimir Putin "Ukrayna'ya karşı savaşmak isteyen gönüllü savaşçıları kabul edeceğiz" dedi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün, Rusya yanlısı olarak Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu bildird