  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kişi araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle en çok merak edilen sorulardan biri de kar ne kadar sürecek oldu. Peki, kar yağışı ne kadar sürecek? Kar ne zaman bitecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.03.2022 - 15:57 Güncelleme: 11.03.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Hafta sonu havaların nasıl olacağı sık sık aratılıyor. Bu nedenle en merak edilen sorular arasında hafta sonu hava nasıl olacak ve kar yağışı ne kadar sürecek soruları yer aldı. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da bu nedenle ilgiyle takip ediliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak ve kar yağışı ne zaman bitecek sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?


Ülkeyi etkisi altına alan kar nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. İstanbul başta olmak üzere çoğu ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Bu nedenle Meteoroloji genel Müdürlüğü ve valilikler tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise kar yağışı ne kadar sürecek ve kar ne zaman bitecek soruları yer alıyor. Bugünden itibaren yarına kadar karın şiddetini arttıracağı belirtildi. Hafta sonu da etkisini göstermeye devam edecek kar yağışını 14 Mart Pazartesi günü azalacağı da aktarılanlar arasında yer alıyor.


Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?


Kar yağışının Cumartesi ve Pazar günü devam edip etmeyeceği de oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hafta sonu hava nasıl olacak sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle İstanbul için birçok uyarı yapıldı. Bu nedenle alınan tedbirler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre Marmara bölgesinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışların devam edeceği aktarıldı. Ege bölgesi için yapılan değerlendirmede ise kıyılar dışındaki bölgelerde aralıklı yağışın devam edeceği aktarıldı. Akdeniz bölgesi için yüksek kesimlerde şiddetli kar yağışı etkili olacak. İç Anadolu Çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçecekken Karadeniz Bölgesi’nin Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı belirtildi. Bugün itibariyle etkili olan illere göre hava durumu ise şu şekilde;

A.KARAHİSAR -8°C, -4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE -2°C, 3°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

KOCAELİ -1°C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -5°C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KIRŞEHİR -4°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -4°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -6°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı

ABD, Rusya'dan çekilen 5000 Amerikan şirketinin Türkiye'ye yatırım yapmasını talep etti
Zelenskiy'den yeni açıklama: 16 gündür savaşıyoruz
Rusya Ukrayna savaşında laboratuvardan sızan tehlike için DSÖ'den flaş çağrı: Yok edin!
CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşıma zam kararı! İstanbul, Ankara, İzmir....
Başkan Erdoğan'dan dünyaya insanlık dersi: O zaman ses çıkarsaydınız bugün bu durumla karşılaşmazdık
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto!
İBB Başkanı İmamoğlu son kar yağışında da Danimarka İstanbul Başkonsolosu ile yemek yedi
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor
Putin'den Rusya Ukrayna görüşmeleri ile ilgili flaş açıklama
Kritik Rusya Ukrayna savaşı gelişmesi: Türkiye'den Kiev Büyükelçiliği için yeni plan
Mansur Yavaş yine bot hesaplarla algı peşinde!
Bahçeli'den Bakan Çavuşoğlu'na tebrik telefonu
Dünya diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor! Antalya Diplomasi Forumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başlıyor!
Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti
Kar fırtınası güçleniyor! Meteoroloji ve AKOM'dan flaş hava durumu uyarısı peş peşe geldi: Aybar zirveyi görmedi
Uydu görüntüleri ortaya çıkardı! Rus konvoyunun saldırı hazırlıkları tamamlandı!
Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum
CHP'li Engin Altay'ın kaçak villa skandalıyla ilgili flaş! İşte katliamın sorumlusu
Yunanistan medyası: Miçotakis ABD'ye Rusya karşıtı mesajlar verirken Erdoğan Türkiye'yi kilit oyuncu yaptı
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

Hakim Çiğdem Bayrakçeken’in veda notu ortaya çıktı! Ölü bulunduğu parkın ismi ise şoke etti!

Hakim Çiğdem Bayrakçeken’in veda notu ortaya çıktı! Ölü bulunduğu parkın ismi ise şoke etti!

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 4 kız kardeşe Türk şoför sahip çıktı!

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 4 kız kardeşe Türk şoför sahip çıktı!

İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi

İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi

2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

'Uçağını getir 1 milyon doları al' Dikkat çeken çağrı sonrası Rus askerlerinin ne yapacağı merakla bekleniyor

'Uçağını getir 1 milyon doları al' Dikkat çeken çağrı sonrası Rus askerlerinin ne yapacağı merakla bekleniyor