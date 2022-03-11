Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kişi araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle en çok merak edilen sorulardan biri de kar ne kadar sürecek oldu. Peki, kar yağışı ne kadar sürecek? Kar ne zaman bitecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Hafta sonu havaların nasıl olacağı sık sık aratılıyor. Bu nedenle en merak edilen sorular arasında hafta sonu hava nasıl olacak ve kar yağışı ne kadar sürecek soruları yer aldı. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da bu nedenle ilgiyle takip ediliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak ve kar yağışı ne zaman bitecek sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?
Ülkeyi etkisi altına alan kar nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. İstanbul başta olmak üzere çoğu ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Bu nedenle Meteoroloji genel Müdürlüğü ve valilikler tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise kar yağışı ne kadar sürecek ve kar ne zaman bitecek soruları yer alıyor. Bugünden itibaren yarına kadar karın şiddetini arttıracağı belirtildi. Hafta sonu da etkisini göstermeye devam edecek kar yağışını 14 Mart Pazartesi günü azalacağı da aktarılanlar arasında yer alıyor.
Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Kar yağışının Cumartesi ve Pazar günü devam edip etmeyeceği de oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hafta sonu hava nasıl olacak sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle İstanbul için birçok uyarı yapıldı. Bu nedenle alınan tedbirler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre Marmara bölgesinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışların devam edeceği aktarıldı. Ege bölgesi için yapılan değerlendirmede ise kıyılar dışındaki bölgelerde aralıklı yağışın devam edeceği aktarıldı. Akdeniz bölgesi için yüksek kesimlerde şiddetli kar yağışı etkili olacak. İç Anadolu Çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçecekken Karadeniz Bölgesi’nin Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı belirtildi. Bugün itibariyle etkili olan illere göre hava durumu ise şu şekilde;
A.KARAHİSAR -8°C, -4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE -2°C, 3°C
Çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KOCAELİ -1°C, 2°C
Çok bulutlu, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -5°C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KIRŞEHİR -4°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -4°C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -6°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı