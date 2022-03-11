Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?



Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?



Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Hafta sonu havaların nasıl olacağı sık sık aratılıyor. Bu nedenle en merak edilen sorular arasındavesoruları yer aldı. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar da bu nedenle ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Ülkeyi etkisi altına alan kar nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. İstanbul başta olmak üzere çoğu ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Bu nedenle Meteoroloji genel Müdürlüğü ve valilikler tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Bugünden itibaren yarına kadar karın şiddetini arttıracağı belirtildi. Hafta sonu da etkisini göstermeye devam edecek kar yağışını 14 Mart Pazartesi günü azalacağı da aktarılanlar arasında yer alıyor.Kar yağışının Cumartesi ve Pazar günü devam edip etmeyeceği de oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle İstanbul için birçok uyarı yapıldı. Bu nedenle alınan tedbirler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre Marmara bölgesinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışların devam edeceği aktarıldı. Ege bölgesi için yapılan değerlendirmede ise kıyılar dışındaki bölgelerde aralıklı yağışın devam edeceği aktarıldı. Akdeniz bölgesi için yüksek kesimlerde şiddetli kar yağışı etkili olacak. İç Anadolu Çok bulutlu, güney kesimleri yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçecekken Karadeniz Bölgesi’nin Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı belirtildi. Bugün itibariyle etkili olan illere göre hava durumu ise şu şekilde;A.KARAHİSAR -8°C, -4°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıDENİZLİ -3°C, 3°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANAKKALE -2°C, 3°CÇok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlıİSTANBUL -1°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKIRKLARELİ -4°C, 2°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlıKOCAELİ -1°C, 2°CÇok bulutlu, kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlıESKİŞEHİR -5°C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıKAYSERİ -5°C, -1°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlıKIRŞEHİR -4°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıERZURUM -4°C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS -6°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA 1°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluVAN -3°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı