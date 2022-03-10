Uyarılara rağmen yollar tuzlanmadı! İETT otobüsleri yollarda kaldı!

Meteoroloji günler önceden yoğun kar yağışı olacağı uyarısında bulunmasına rağmen yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi şaşırtmadı.CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB'nin yolları tuzlamaması nedeniyle sabahın ilk saatlerinden itibaren araçlar yollarda kalmaya başladı.İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüldü.O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, kar lastiği olmaması nedeniyleotobüslerin yolda kaldığını iddia etti.Öte yandan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde çalışanlar ise, İETT otobüsleri yolda kaldığı için yürümek zorunda kaldı.