Borcamda Muzlu Pasta Nasıl yapılır? Evde Kolay Muzlu Pasta Tarifi
Borcamda muzlu pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında borcamda muzlu pasta nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, muzlu pasta nasıl yapılır? evde kolay muzlu pasta tarifi nasıl yapılır? Borcamda muzlu pasta tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Borcamda muzlu pasta tarifi akşama güzel tatlı tarifi hazırlamak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında borcamda muzlu pasta nasıl yapılır ve evde kolay muzlu pasta nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Beş çayları için oldukça lezzetli bir seçenek olan bu tarif aynı tarifleri uygulamaktan sıkılanların en sık tercih ettiği pasta tarifleri arasında bulunuyor. Hafif ve meyveli olması nedeniyle birçok kişi bu tarif hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Borcamda muzlu pasta nasıl yapılır ve evde kolay muzlu pasta tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Borcamda Muzlu Pasta Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Bo5rcamda muzlu pasta yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında borcamda muzlu pasta nasıl yapılır ve evde kolay muzlu pasta nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında alacağınız malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle ürünlerin taze olduğundan emin olmalısınız. İşte birçok kişi tarafından merak edilen muzlu pasta tarifi için gerekli malzemeler;
1 paket kedidili
Islatmak için biraz süt
Kreması için :
5 su bardağı süt
1 su bardağı tozşeker
1 yemek kaşığı dolusu tereyağ
1 tutam tuz
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı nişasta ( silme )
3 yemek kaşığı dolusu un
4 adet küçük boy muz
Üzerine :
2 poşet kremşanti
1,5 su bardağı soğuk süt
Hindistancevizi
Borcamda Muzlu Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?
Borcamda muzlu pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Muzlu pasta tarifi için gerekli malzemeleri tamamladıysanız muzlu pasta nasıl yapılır sorusunun cevabına geçiş yapabiliriz. Bu tarif için öncelikle kedi dili bisküvilerini süt ile ıslatın. Arından borcama güzel bir şekilde dizin. Tencereye un, nişasta, vanilya, ve toz şekeri ekledikten sonra karıştırın. Ardından altının tutmaması için karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladığı zaman içine tereyağı atın ve eritin. Yağı muhallebiye yedirdikten sonra ocaktan alın. Muzları dilimledikten sonra muhallebinin içerisine ilave edin. Ardından kedi dillerinin üzerine muhallebiyi dökün. Ardından muhallebinin soğumasını beklerken kremşanti ile soğuk sütü karıştırarak iyice çırpın. Tatlı soğuduktan sonra kremşantiyi tatlının üzerine sürün. Fındık parçaları ve hindistan cevizi ile tatlınızı süsleyebilirsiniz. Tatlıyı buzdolabında soğuttuktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.
Muzlu Pasta Kaç Kalori?
Muzlu pasta kalori değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında muzlu pasta kaç kalori sorusu yer alıyor. 1 dilim muzlu pastanın içerisinde yaklaşık 250 kalori bulunur. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlamaya dikkat etmelisiniz.
Borcamda muzlu pasta nasıl yapılır ve evde kolay muzlu pasta tarifi sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı tariften haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.