Ukrayna ve Rusya müzakeresi sonrası Zelenski'den açıklama! 'İstediğimiz bir sonuç çıkmadı'

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldi. Dünyanın merakla izlediği görüşme 6 saat sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşında 5. gününde, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşme sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamada bulundu.Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, 'Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir' ifadelerini kullandı.Ukrayna ve Rusya heyetleri Belarus sınırın yapılan görüşmede müzakare etmişti. Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer aldı. Görüşme yaklaşık 6 saat sürdü.