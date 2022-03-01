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İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'da Rus güçleri ile savaşmayacağız

İngiltere Başbakanı Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya'da önemli açıklamalarda bulundu. Johnson, Ukrayna'da Rus güçleri ile savaşmayacaklarını belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı açıklamada, "100 jetimiz yüksek alarmda. Bizim için 5. madde oldukça önemli. Putin'e 'Saldırıyı durdur' diyoruz' ifadelerini kullandı. Liderlerin açıklamalarını tankların önünde yapması dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'da Rus güçleri ile savaşmayacağız
Ekleme: 1.03.2022 - 18:53 Güncelleme: 1.03.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna'da Rus güçleri ile savaşmayacağız
Rusya Ukrayna savaşının altıncı gününde şiddetli çatışmalar yaşanırken, İngiltere ve NATO kanadından flaş açıklamalar geldi.

İngiltere Başbakanı Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Estonya'da önemli açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'daki savaşı durdurmasını ve askerlerini çekmesini istedi.

Stoltenberg, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifak anlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını ve koruyacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin'e mesajımız şudur; savaşı durdur, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna'nın yanındadır."

ESTONYA'NIN NATO'DAN KALICI ASKER TALEBİ

Estonya Başbakanı Kallas da NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığı karşısında başından beri birlik içinde olduğunu vurguladı.

NATO'nun daha ileri bir savunma stratejisine ihtiyacı olduğunu savunan Kallas, "NATO, ittifakın en korumasız bölgesi olan Baltık ülkelerini savunmaya hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Kallas, Baltık ülkelerinde NATO'nun hava ve karada kalıcı şekilde varlığını artırmasını, savunma planlarını üst seviyeye çıkarmasını talep etti.

Kallas, "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Sınırlarımızda doğrudan bir askeri tehdit olmasa da NATO adım atmalı ve yeni güvenlik durumuna kendini adapte etmelidir. İleri mevcudiyetten ileri savunmaya, hava polisliğinden hava devriyesinden hava savunmasına geçmeliyiz." diye konuştu.

Daha önce bir kez özgürlüklerini kaybettiklerini belirten Kallas, "Özgürlüğümüzü ikinci kez kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.
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