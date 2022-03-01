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Çukurca’dan acı haber…Operasyonda kazara ateş edildi, 1 asker şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden kış operasyonları sırasında silahın kazara ateş edilmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Şehit asker için uğurlama töreni yapıldı.

Ekleme: 1.03.2022 - 01:12 Güncelleme: 1.03.2022 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Çukurca’dan acı haber…Operasyonda kazara ateş edildi, 1 asker şehit olduIrak sınırına sıfır noktada yer alan Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında başlatılan terör örgütü PKK'ya yönelik Eren-Kış operasyonundan acı haber geldi. Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken düzenlenen operasyonda kazara silahla ateş edilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Sunal için bugün gece Hakkari'de uğurlamakta töreni yapıldı.

Çukurca’dan acı haber…Operasyonda kazara ateş edildi, 1 asker şehit oldu

Törene Hakkari Valisi İDRİS Akbıyık ile askerler de katıldı. Şehit Sunal öz geçmişimin okunmasının ardından İl Müftüsü tarafından okunana duanın ardından hava yoluyla memleketine gönderildi.

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