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Çavuşoğlu ve Blinken arasında Ukrayna görüşmesi

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede Blinken, Montrö kararından ve Ukrayna’ya desteğinden dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Öte yandan Montrö'nün hükümlerini uygulandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Türkiye savaşın tarafı ise tasarruf Türkiye’dedir." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu ve Blinken arasında Ukrayna görüşmesi
Ekleme: 1.03.2022 - 00:28 Güncelleme: 1.03.2022 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
Çavuşoğlu ve Blinken arasında Ukrayna görüşmesi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesinde, Türkiye'ye, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ve Ukrayna'nın savunmasına verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

'BLINKEN TAKDİRLERİNİ DİLE GETİRDİ'

ABD Dışişleri Bakanlığından iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını kınadığını yineledi, ortaklar ve müttefikler arasında bu krize göğüs germe konusundaki dayanışma için takdirlerini dile getirdi.' denildi.

Blinken'ın, Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam etmesinden ve Bakan Çavuşoğlu'nun bu konudaki son açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen açıklamada, 'Bakan ayrıca Türkiye'ye Ukrayna'nın savunmasına, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destek için teşekkür etti.' ifadelerine yer verildi.
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