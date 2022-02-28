Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'den teröre kalkan çıktı! Gizli ortak HDP'nin gönlünü almak için kayyum maddesi koydular

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışması, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metni, düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı. HDP'nin gizli ortak olduğu ittifakın metninde kayyum maddesi dikkat çekti. Metinde yer alan “Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak. Kayyum uygulamalarına son verilecek.” İfadeleri, masaya alınmayan HDP'nin gönlünü yapma hamlesi olarak okundu. Öte yandan Yarının Türkiyesi sloganıyla tanıtılan metinde Türkiye'nin geleceği için hiçbir sağlıklı maddenin yer almaması, "geleceğe değil geçmişe dönük" eleştirilerine neden oldu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışması, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakat metni, düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı.Altı muhalefet partisinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' toplantısı, Bilkent Otel Sakarya Salonu'nda düzenlendi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan salona birlikte geldi.Metnin oluşturulması çalışmalarına katılan altı genel başkan yardımcısı, harf sırasına göre metni okudu.YALNIZCA HDP YER ALMADI6 siyasi partinin genel başkanları salona aynı anda yan yana girdi. Mutabakat metni partilerin genel başkan yardımcıları tarafından bölüm bölüm sırayla okundu.6 siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu çalışmada bilindiği üzere HDP'ye yer verilmemişti.'SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİDECEK, KAYYUMA SON VERİLECEK'HDP'nin çalışmalarında bulunmadığı metinde yer alan bir detay dikkat çekti.Seçimle gelenin seçimle görevinden ayrılmasının güvence altına alınacağı metinde, kayyum uygulamalarına da son verileceği duyuruldu.YARININ TÜRKİYESİ DEĞİL ESKİYE DÖNÜŞ!Öte yandan aylardır parlatılan, CHP medyasında öve öve bitirilemeyen, muhalefet partilerinde yere göğe sığdırılamayan metnin geleceğe dair değil geçmişe dair izler taşıması dikkatlerden kaçmadı.Yarının Türkiyesi sloganıyla tanıtılan metinde ülkemizin geleceği için hiçbir madde göze çarpmazken, maddelerin eski Türkiye'ye dönüş hasreti içermesi dikkatlerden kaçmadı.