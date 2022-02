Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.50'de toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Ana gündemin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olduğu toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:'28 Şubat gününün bizim yakın tarihte başka bir anlamı ve sembolü var. O da 28 Şubat Darbesi'dir. Yöntemleri ile postmodern darbe olarak Türkiye yeni bir yüzü ile tanışmıştır. Hükümetin ağır baskılarla istifaya zorlandığı tarihimizin kara sayfalarından biri olarak yansımıştır.15 Temmuz Darbe Girişimi'nin de anında cevaplanması bir devrin kapanmış olduğunun işaretidir.Suriye'deki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Libya'daki meşru hükümete destek ve Azerbaycan'a verdiğimiz destek başarılarımızın göstergesidir. TSK artık darbeyle, cuntayla, bildiriyle değil sınırlarımızı korumada güçlü duruşuyla gündem olmaktadır.Temennimiz ülkemizdeki darbelerin ve girişimlerin siyasi ve sosyal ayağını temsil eden ayaklarının da bir an önce bu bilince ulaşmalarıdır. Bu kesimlerin henüz ülkemizin demokratik ihtiyacına ulaşamadıklarını göstermektedir. Bilinç altlarında halen sürdürenler var. Bunların ellerine fırsat geçtiğinde ne yapacaklarına sıkça rastlıyoruz. Bunları öğrenemeyenlere milletimiz yönetimi asla teslime etmemiştir, etmeyecektir. Ham hayaller peşinde koşanların sonu hüsrandır. Üzerinden çeyrek asır geçen 28 Şubat darbesinin bize verdiği mesajlar bunlardır.'ÇARPIKLIK HER HADİSEDE KENDİSİNİ GÖSTERİYOR'Aziz milletim dünyanın bir süredir köklü bir süreçten geçtiğini her fırsatta dile getiriyoruz. 1. ve 2. Dünya savaşları hak arama değil paylaşım savaşlarıydı. Biz bu mücadelelerde menüdeki devlettik. Her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ifade ettiğimiz çarpıklık yaşanan her hadisede kendisini gösteriyor. Dünyanın 4 yanında dökülen kanların sebebi küresel yönetim krizidir. Süslü kavramlar arkasına gizledikleri kirli yüzleri artık tüm çıplaklığıyla ortadadır. Türkiye'nin çağrısına tereddütle yaklaşanların artık sorguladıklarına şahit olduk.Türkiye bölgesinde barışı, huzuru ve esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı her yerde her hadisede gösterdik. Her ikisini de dost olarak gördüğümüz Rusya ve Ukrayna'ya sorunu çözme çağrısı yaptık. Arabuluculuk teklif ettik. Malesef sonunda korkulan oldu. Silahlar patladı. Her platformda ülkemizin bu duruşunu yansıtıyoruz. 22 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza süratle bölgeden ayrılmaları çağrısını yaptık. Hava trafiğinin kapanması üzerine otobüslerle tahliye işlemini başlattık. Çeşitli şehirlerdeki vatandaşları trenlerle ülkemize getirecek bir çalışma içerisindeyiz.Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize geçmiştir. Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi krizin önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Ukrayna halkının verdiği mücadeleyi taktir ediyoruz. Avrupa ve ABD'nin sergilediği tutumu ibretlik olarak kayıtlarımıza aldık. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Siyasi, ekonomik ve askeri ittifaklarımızdan vazgeçmiyoruz.Ülkemizin son dönemindeki tüm sınamaları gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İhtiyacımız olan tüm araç ve gereci kendimiz üretebileceğimiz bir yapıya ulaşana kadar durman çalışacağız.Gelişmiş sistemlerin sağlık sistemleri, tüm kamu hizmetleri çökerken biz salgın döneminde başarılı bir işleyiş gerçekleştirdik.Bedeller ödedik, kayıplar verdik, canımız yandı ama asla duruşumuzu bozmadık. Her saldırıyı püskürttük her projemizi hayata geçirdik. Ülke ve milletçe biraz daha sabıra ihtiyacımız var.Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Meskenlerdeki günlük 8 kilovat saati aylık 240 kilovat saati yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate, aylık 900 kilowatt saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Yaz aylarıyla birlikte günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da kontrol altına alacağız.Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz.'