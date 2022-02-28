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1 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 1 Mart Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Mart İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde sorusu yer alıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul su kesintisi kaç saat sürecek işte merak edilenler...

Ekleme: 28.02.2022 - 11:49 Güncelleme: 28.02.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
1 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 1 Mart Su Kesintisi Olan İlçeler Listesiİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 28 Şubat itibariyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Şubat İstanbul sular ne zaman gelecek ve İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi yer aldı: İSKİ tarafından su kesintisinin yapılacağının belirtilmesiyle vatandaşlar mağdur olmamak için araştırmalara başladı. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ndeki arıza sebebiyle İstanbul için bir süre su kesintisi yaşanacağı belirtildi. 28 Şubat İstanbul sular ne zaman gelecek ve 28 Şubat İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


1 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 1 Mart Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

1 Mart Şubat İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi


28 Şubat İstanbul kesintisi birçok vatandaşın konu hakkında araştırma yapmasına neden oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesintisinin yaşanacağının belirtilmesiyle birçok kişi detayları merak etti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Şubat İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileri sorusu yer alıyor. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde yaşanan arıza nedeniyle bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirileceği aktarıldı. Bu nedenle 18 saatlik su kesintisi etkili olacak. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar su kesintisi yaşanacak ilçeler listesini öğrenerek tedbir almak istiyor. Konuyla ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada 1 Mart Salı Günü 09.00 ile başlayacak kesintinin 2 Mart Çarşamba 03.00 saatine kadar süreceği belirtildi. İSKİ internet sitesinden yapılan duyuruda kesintiden etkilenecek ilçeler hakkında 'Üsküdar'da Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce mahalleleri; Ümraniye'de Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap mahalleleri ile Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kesimi.” İfadeleri kullanıldı. Aynı şekilde onarım çalışması sebebiyle Ataşehir'de Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa mahalleleri; Maltepe'de Fındıklı Mahallesi; Pendik'te Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi mahalleleri ile Tuzla'da İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanacak.


1 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 1 Mart Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?


İstanbul'da su kesintisinin yaşanacağının belirtilmesiyle vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. İSKİ tarafından 18 saat boyunca suya erişim olmayacağı belirtildi. Bu nedenle en sık merak edilen sorulardan biri de İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. 1 Mart Salı günü 09.00 ile 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında devam edecek kesintinin ardından e Ataşehir'de Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa mahalleleri; Maltepe'de Fındıklı Mahallesi; Pendik'te Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi mahalleleri ile Tuzla'da İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih mahallesindeki kesintinin ise 2 Mart Çarşamba günü 05.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.


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