Ukrayna'da direniş güç kazanıyor!Rusya Ukrayna savaşında dakika dakika son durum...

Rusya-Ukrayna savaşı 4. gününe girdi.Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede ele geçireceği beklentisi tam tersi bir hal aldı. Ülkede direniş güç kazandı.Dünyadan gelen peş peşe destek ve askeri teçhizat yardımları ile de Ukrayna ordusu birçok bölgede hem üstünlük kurdu, hem de kaybettiği bölgeleri geri kazandı. Rus işgalinin hızını da yavaşlattı. Bugün gelen son dakika haberlerine göre de; Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını hızlandırdı. Başkent Kiev'e yakın bir bölgede petrol tankı çiftliği vuruldu. Kiev'de de büyük bir patlama olacağı bilgisi mevcut.12.40 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı: Rusya 4 bin 300 askerini kaybetti. 146 rus tankını imha ettikUKRAYNA'DA 'ULUSLARARASI LEJYON' KURULUYOR12.30: Ukrayna'da Rusya'nın saldırısına karşı savaşmak isteyen yabancı gönüllüler için 'Bölgesel Savunma için Uluslararası Lejyon' isminde birlik kuruluyor.12.27: Reuters: Ukrayna lideri Zelenski'nin danışmanı, Kiev'in batısındaki bölgenin kontrol altında olduğunu ve Rus birliklerin Güney'de ilerleme kaydetmediğini açıkladı.ATEŞKES MÜZAKERELERİNE BAŞLANMALIDIRCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz.' dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu.' ifadelerini kullandı.11.15 Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu.10: 35 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni açıklama: Dün gece vahşi ve acımasız geçti, sivil altyapılar vuruldu. İşgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırdı. Rusya, Belarus topraklarından bize saldırmazsa müzakereyi kabul ederiz. Belarus yerine İstanbul, Varşova ve Budapeşte'de görüşme olabilir.10.20 Kremlin'den müzakere açıklaması: Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştıNOVA KAHOVKA ŞEHRİ RUSYA KONTROLÜNDE09:43 Ruslar kent yönetimini ele geçirdi, Ukrayna bayrakları kaldırıldı09:20 AFP: Rusya Ukrayna'nın güneyindeki iki büyük şehri kuşattı09.15: Harkov Valisi Oleg Sinegubov, 'Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz' dedi.08.53 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus birliklerinin Harkiv'e girdiklerini açıkladı.08.26 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki silahlı girişimlerinin başarısız sonuçlanacağı belirtilerek 'Biz kazanacağız!' denildi.07:05 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.07:04 Fransa hükümeti, Rusya'ya karşı ekonomik ve mali yaptırımları güçlendireceğini belirterek, Ukrayna'ya savunma teçhizatı sağlayacaklarını ve Rus şahsiyetlerin finansal alacaklarını donduracağını duyurdu.06:22 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.05:17 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.05:17 Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 'dehşet verici' olarak nitelendirerek, kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın böyle bir saldırıya kalkışmayacağını belirtti.05:10 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.05:10 Ukrayna Donbass'ta kaybettiği Luhansk'a bağlı Sievierodonetsk kentinin geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.02:59 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.02:32 Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.02:19 Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurdu.01:55 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.01:53 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan en hızlı şekilde ayrılmasını talep etti.01:46 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını duyurdu.Von der Leyen, yaptığı açıklamada, 'Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir.' dedi.