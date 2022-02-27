Şoke eden olay! 3 milyon dolar dolandırdılar bir de 'Hayır duası' istediler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda kişinin sosyal medya hesaplarını çalarak yüklü miktarda haksız kazanç sağlayan bir çeteyi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlediği operasyonla çökertti.İddialara ve İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; çaldıkları sosyal medya hesapları üzerinden hazırladıkları görsellerle paylaşımlar yapan çete üyeleri, söz konusu hesapların takipçilerini 'Yüklü Para Kazanma' vaadiyle tuzağa düşürdü. Çok sayıda kişiyi dolandıran ve üç milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edilen çetenin üyesi 37 kişi 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan ötürü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.'KÂR MARJI ÇOK YÜKSEK' YAZMIŞLARMağdurların 'Kâr etmek amacıyla' yatırdıkları paralarla vurgun yapan ve İstanbul Emniyeti Siber Polisleri tarafından operasyonla çökertilen çetenin üyelerinin dolandırdıkları mağdurlarla sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yazışmalar ortaya çıktı. Çete üyelerinin dolandırdıkları kişilerden 'Hayır Duası' istedikleri tespit edildi.Çete üyelerinin 'Bugün yatırım işlemleri var. Kâr marjı çok yüksek... Seni bir yatırım danışmanına yönlendireyim.Ne kadar fazla yatırım yaparsan o kadar fazla ve yüksek kazancın olur. Kesin yüksek kazanç elde edeceksin.Kazanamazsan bile para iadesi yapılıyor. Hayrına bana dua et' yazarak mağdurları tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı.