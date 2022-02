Ukrayna'daki Türkler endişeli: Evlerimizde bekliyoruz

Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşları zorlu bir gece geçirdi. Özellikle Harkov, Herson ve Kiev’de gece boyu çatışma ve bombardıman sesleri kesilmedi. Başkent Kiev’de konsolosluk ve büyükelçilik binasına sığınan yaklaşık 300 kişi, tahliye için gelecek haberi bekliyor. Harkov’da Türk vatandaşları ise metrolara sığındıklarını ve zor bir gece geçirdiklerini belirtiyor.Onur Kurnaz (Kiev): Çok zor bir durumdayız. Çok zor bir gece geçirdik. Silah sesleri Kiev sokaklarında hiç durmuyor. Büyükelçiliğe sığınan kişi sayısı artıyor. Gece saat 4’te patlama sesleri yine arttı. Sirenler hiç susmuyor, çatışma sesleri duyuyoruz. Bahçeye çıkmamıza bile izin verilmiyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar herkes burada, beklemedeyiz.Furkan Fıçı (Harkov): Her yeri bombaladılar, hala sürüyor. Bombaların ışıkları her yeri aydınlatıyor. Geceyi metroda geçirdik. Metro istasyonlarının durumu çok kötü, her milletten insan var, korkudan kimse uyuyamadı. Kalın giyinmemize rağmen çok üşüdük, bazı arkadaşlarımız soğuktan hasta oldu. Sabah metro istasyonundan çıktığımızda şehrin bomboş olduğunu gördük, elektrikler yoktu, her yer kapalıydı, eskiden ışıl ışıl olan şehir şimdi kapkaranlık. Çok korkutucuydu. Terk edilmiş şehir gibiydi. Herkes çaresizce kurtarılmayı bekliyor. Ülke genelinde yollar bomboş. Herkes bir kaçış telaşıyla sınır kapılarına koşuyor.Bekir Karasu (Harkov): Şu an evimizde tahliye edilmeyi bekliyoruz. Sığınaklarda arkadaşlarımız var. Sığınaklarda yeme içmede problem yaşayan arkadaşlarımız var. Titreyerek sabahı beklediler. Marketlerde hiç bir şey kalmadı. Yiyecek içecekte sıkıntı var, içme suyumuz da sınırlı. Musluktan akan suyu içemiyoruz. Maksimum 1-2 günlük stok yaptık. Sadece yemek ve gıda malzemelerini alabildik. Bizimle konsolosluk da Dışişleri Bakanlığı da iletişime geçti. Biz şu an bir evde 6 kişi kalıyoruz. Onlardan güzel haberleri bekliyoruz. Psikolojik olarak hiç iyi değiliz.Maria Moroz (Ternopil): Çok korkuyoruz. Ordu için dua ediyoruz ve askerler için para topluyoruz kan bağışı yapıyoruz. İnsanlar sığınaklarda saklanıyor. Bu gece çok korkutucuydu. Bütün gece hava alarmı verildi, sığınakta bekliyoruz.Dünyanın desteğine ihtiyacımız var. Çok yorgunuz, uyuyamıyoruz ama ülkemizi korumaya hazırlanıyoruz. Dükkanlarımız çalışıyor ama yetmiyor. Bankalarda yeterli paramız yok. Gecenin zor geçeceğini biliyorduk. Sığınaklarda çocuklar yaşlılar vardı, çok kalabalıktı. Önce çok korktum, titriyordum. Bütün mahalle sığınaktaydı. Korkunç bir deneyimdi. Arkadaşlarım Ukrayna’nın zaferi için her şeye katlanabileceğini söyledi.Onur Ersan (Harkov): Gece saat 1-2 gibi patlama oldu. Herkes ışıklarını kapattı. Her yer zifiri karanlıktı. Metro istasyonları ağzına kadar doluydu. Gitsek ayakta bile duracak yer yoktu. Biz de evde kalmayı tercih ettik. Yurtta kalan arkadaşlarımız yurtlarının sığınaklarında kaldı. Şu an sınıra yakın bölgedeyim. Ara ara sesler duyuluyor. İki gündür uykusuzuz. Büyükelçilik bize bir form gönderdi. Onu doldurup yolladık. Şu an yollar çok tehlikeli, bize ulaşmaları çok zor. Merkez bomboş, her yer kapalı. İnsanlar şu an sığınaklarda bekliyor.