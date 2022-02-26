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Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi

ABD yönetiminin, Rusya’nın askeri yığınağıyla ilgili istihbaratı üç aydır Çin ile paylaştığı ortaya çıktı. Ancak Pekin yönetimi, Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması ve işgali durdurması için kendisine verilen bu istihbaratı iddialara göre Moskova ile paylaştı.

Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi
Ekleme: 26.02.2022 - 09:53 Güncelleme: 26.02.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi
ABD yönetiminin, Çin’in Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması için üç ay boyunca, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına ilişkin istihbaratı Çin ile paylaştığı ancak Pekin’in bu istihbarat paylaşımını Ruslara bildirdiği iddia edildi.

New York Times gazetesine konuşan ABD’li bir yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin son üç ay içinde üst düzey Çin yetkilileri ile Ukrayna konusunda 6 kez görüştüğünü ileri sürdü. Yetkili, Pekin’in kendilerinden aldığı istihbaratı Rusya ile paylaştığını ve Rus tarafına “ABD’nin iki ülke arasına nifak sokmaya çalıştığını” söylediğini kaydetti.
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