Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular

Metro'nun manşeti ise 'Avrupa'da savaş'. Zelenskiy'nin benzetmesi nedeniyle gazete, Putin fotoğrafının ardına bir Hitler fotoğrafı yerleştirdi.The Times gazetesi, manşetinde 'Avrupa için karanlık bir gün' ifadelerine yer verdi.Daily Mail gazetesi 'Putin, başkenti (Kiev) günler içinde ele geçirecek' manşetini attı ve Ukrayna liderinin Avrupa'ya inen 'Demir Perde' konusunda uyarısını okuyucularıyla paylaştı.The Sun gazetesi de Daily Mirror ile aynı manşetle bu sabah raflardaki yerini aldı. 'Masum insanların kanlarının şimdi Vladimir Putin'in ellerinde' olduğunu yazan gazete, 'işgalci katiller' olarak nitelendirdiği Putin'in ordusunun Kiev'e çok yakın olduğunu bildirdi.The Guardian gazetesi, 'Putin işgal etti' manşetiyle çıkarken, okurlarıyla diğer pek çok gazete gibi hava saldırılarında yaralanmış bir kadının fotoğrafını paylaştı.Daily Mirror gazetesi de yaralanmış kadının ellerini iki yana açmış fotoğrafının hemen altına, 'güç delisi' benzetmesini yaptıkları Rus lider Putin'in fotoğrafını yerleştirdi ve 'Onun kanı, onun ellerinde' diye yazdı. Gazete, söz konusu kadının Chuhuiv şehrinde yaralanmış bir öğretmen olduğunu bildirdi.Ve Daily Star gazetesi de Metro gibi Hitler benzetmesine gönderme yaparak, Putin'e alaycı ve alelade yapılmış bir Hitler çizimi monte etti. Gazete manşette ise Putin'e 'Kimi kandırdığınızı sanıyorsun?' diye sordu.