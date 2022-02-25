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Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular

Rusya'nın Ukrayna işgali dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz gazeteleri savaşı "Savaş artık Avrupa'da" diye duyurdu.

Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular
Ekleme: 25.02.2022 - 11:01 Güncelleme: 25.02.2022 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular
Metro'nun manşeti ise 'Avrupa'da savaş'. Zelenskiy'nin benzetmesi nedeniyle gazete, Putin fotoğrafının ardına bir Hitler fotoğrafı yerleştirdi.

Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular

The Times gazetesi, manşetinde 'Avrupa için karanlık bir gün' ifadelerine yer verdi.

Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular

Daily Mail gazetesi 'Putin, başkenti (Kiev) günler içinde ele geçirecek' manşetini attı ve Ukrayna liderinin Avrupa'ya inen 'Demir Perde' konusunda uyarısını okuyucularıyla paylaştı.

Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular

The Sun gazetesi de Daily Mirror ile aynı manşetle bu sabah raflardaki yerini aldı. 'Masum insanların kanlarının şimdi Vladimir Putin'in ellerinde' olduğunu yazan gazete, 'işgalci katiller' olarak nitelendirdiği Putin'in ordusunun Kiev'e çok yakın olduğunu bildirdi.

Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular

The Guardian gazetesi, 'Putin işgal etti' manşetiyle çıkarken, okurlarıyla diğer pek çok gazete gibi hava saldırılarında yaralanmış bir kadının fotoğrafını paylaştı.

Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular

Daily Mirror gazetesi de yaralanmış kadının ellerini iki yana açmış fotoğrafının hemen altına, 'güç delisi' benzetmesini yaptıkları Rus lider Putin'in fotoğrafını yerleştirdi ve 'Onun kanı, onun ellerinde' diye yazdı. Gazete, söz konusu kadının Chuhuiv şehrinde yaralanmış bir öğretmen olduğunu bildirdi.

Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular

Ve Daily Star gazetesi de Metro gibi Hitler benzetmesine gönderme yaparak, Putin'e alaycı ve alelade yapılmış bir Hitler çizimi monte etti. Gazete manşette ise Putin'e 'Kimi kandırdığınızı sanıyorsun?' diye sordu.

Savaş artık Avrupa'da: Dünyaya böyle duyurdular
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