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Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği

Ukrayna Başkanı Zelenskiy'e yönelik eleştirilere Komedyen Şahan Gökbakar, sert yanıt verdi.

Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği
Ekleme: 25.02.2022 - 21:56 Güncelleme: 25.02.2022 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği
Komedyen Şahan Gökbakar, Ukrayna Başkanı Zelenskiy'e yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Gökbakar'ın Ukraynalı Başkanı bu denli savunması sonrası 15 Temmuz'da halkıyla beraber hareket eden Başkan Erdoğan hakkında tek bir tweet bile atmadığı hatırlatılarak tepkiye sebep oldu. Rusya'nın dün sabah itibariyle Ukrayna'ya girmesinin ardından tüm dünyanın gözü bölgede.

Eski komedyen olan Ukrayna Başkanı hakkında sosyal medyada eleştirilerin yükselmesinin ardından komedyen Şahan Gökbakar meslektaşını twitter hesabından savundu. Gökbakar Zelensyk için 'Bana ve diğer komedyenlere 'İşte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma' diye yorum yazanlar; o 'komedyen' Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?' dedi.

Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği

Bu tweetin ardından sosyal medyada 15 Temmuz'da gerçekleşen alçak darbe girişimi sırasında tek bir tweet dahi atmayan Gökbakar adeta yorum yağmuruna tutuldu.

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan ülkenin bekası vatanın birliği için gösterdiği dik duruş ile tüm dünyaya manşet olmuştu.
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