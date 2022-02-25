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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan kritik NATO zirvesine katılacak!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bütün dünya bugün saat 17.00'da Başkan Erdoğan'ın da katılacağı olağanüstü NATO zirvesine kilitlendi. Konferans yoluyla yapılacak olan toplantıda Rusya'nın askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alınacak.

Başkan Erdoğan kritik NATO zirvesine katılacak!
Ekleme: 25.02.2022 - 09:10 Güncelleme: 25.02.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan kritik NATO zirvesine katılacak!
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.

Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulanmıştı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN, UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
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