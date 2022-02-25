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20 yaşındaki Merve'nin şüpheli ölümü! Otopsi sonucu...

Isparta'da, yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal (20), evinde ölü bulundu. 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Başkal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

20 yaşındaki Merve'nin şüpheli ölümü! Otopsi sonucu...
Ekleme: 25.02.2022 - 11:13 Güncelleme: 25.02.2022 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
20 yaşındaki Merve'nin şüpheli ölümü! Otopsi sonucu...
Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dairedeki kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PENCEREDEN GİRDİ

Dairenin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, pencereden eve girdi. Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

20 yaşındaki Merve'nin şüpheli ölümü! Otopsi sonucu...

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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