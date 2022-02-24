  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sıkıyönetim Nedir? Sıkıyönetim Kararını Kim Verir?

Sıkıyönetim birçok kişi tarafından merak ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sıkıyönetim nedir? Sıkıyönetim kararı hangi durumlarda alınır? Sıkıyönetim kararı kim tarafından verilir? İşte detaylar...

Ekleme: 24.02.2022 - 11:37 Güncelleme: 24.02.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Sıkıyönetim Nedir? Sıkıyönetim Kararını Kim Verir?
Sıkıyönetim kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sıkıyönetim nedir ve sıkıyönetim kararını kim verir sorusu bulunuyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken bugün itibariyle savaş resmen baladı. Bu nedenle Rusya Ukrayna’ya yönelik saldırılara başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edildiğini aktardı. Bu durumun ardından en sık aratılanlar arasında sıkıyönetim nedir ve sıkıyönetim hangi hallerde ilan edilir soruları yer aldı. İki ülke arasındaki kriz tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Sıkıyönetim nedir ve sıkıyönetim kararını kim verir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Sıkıyönetim Nedir?


Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Ukrayna tarafından alınan sıkıyönetim kararı da bu nedenle ilgi çekti. Sıkıyönetim nedir ve sıkıyönetim ne demek soruları sık sık aratılıyor. Sıkıyönetim geçici hak ve hürriyetlerin geçici bir süreyle durdurulması anlamına gelir. Olağanüstü halden çok daha ağır durumlar sonucunda ülkede sıkıyönetim ilan edilir. Bu ilan yasal bir şekilde ortaya çıkar. Bakanlar Kurulu Kararı olarak bildirilen bu ilanı Cumhurbaşkanı ve diğer bütün bakanların imzasını taşımaktadır.


Sıkıyönetim Nedir? Sıkıyönetim Kararını Kim Verir?

Sıkıyönetim Kararı Hangi Durumlarda Alınır?


Ukrayna Devlet Başkanı tarafından yapılan açıklamayla ülkede sıkıyönetim kararı alındığı belirtildi. Bu nedenle birçok kişi tarafından merak edilenler arasında sıkıyönetim kararı hangi durumda alınır ve sıkıyönetim gerektiren durumlar nelerdir sorusu yer alıyor. Sıkıyönetim için gereken sebepler şu şekilde sıralanabilir;
a) Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilânını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması,
b) Savaş hali veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi,
c) Ayaklanma olması,
d) Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın,
e) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması.


Sıkıyönetim Nedir? Sıkıyönetim Kararını Kim Verir?

Sıkıyönetim Kararı Kim Tarafından Verilir?


Sıkıyönetim kararı birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Özellikle sıkıyönetim kararı kim tarafından verilir sorusu araştırılıyor. Sıkıyönetim kararı ülkeyi tehdit eden durumlarda alınabilir. Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu ile birlikte görüştükten sonra bu kararı ilan edebilirler. Ayrıca Askerî adalet, ortaya çıkan savaş, doğal afetler, sivil kargaşa, işgal altındaki topraklar, veya askerî darbe gibi vahim durumlarda edilir. Olağanüstü halden farklı olan sıkıyönetim yetkinin askeri makamlarda olmasıyla ayrılır. Olağanüstü halde yetki mülki makamlarda bulunur. Ayrıca olağanüstü halde sıkıyönetim mahkemeleri bulunmaz.

Sıkıyönetim Süresi Ne Kadar?


Sıkıyönetim kararının Ukrayna tarafından alınmasıyla sıkıyönetim süresi ne kadar sorusu yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu konu yer aldı. Sıkıyönetim en fazla 6 ay için ilan edilebilir. Bakanlar tarafından alınan kararla 4 ay olmak üzere uzatılabilir.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!